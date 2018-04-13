Как настроить светодиодную бегущую строку

Реклама — это основной инструмент торговли, который встречается практически на каждом шагу. Сегодня все чаще для ее визуализации стали использовать светодиодные дисплеи.



Существует несколько видов подобных устройств, которые отличаются размером и техническими параметрами. Купить бегущую строку в Ростове-на-Дону можно в специализированных магазинах, где и расскажут о ее преимуществах.

Настройка строки

Светодиодные экраны позволяют выводить изображения различных цветов. Это значительно расширяет сферу их применения. Очень часто на них продуцируется бегущая строка. Алгоритм настройки подобного инструмента можно разбить на несколько последовательных действий:

Установка программы на компьютер. Зачастую подобный софт распространяется вместе со светодиодными экранами. Процесс установки простой и ничем не отличается от аналогичных действий в других приложениях. Создание ролика. После запуска программы нужно создать саму бегущую строку. За это отвечает специальное меню в приложении. Здесь вы настраиваете основные параметры, такие как фон и текст строки. Настройка. Этот шаг является одним из самых важных. Программа позволяет изменять множество параметров строки. Самым простым изменением может быть выбор цвета и размера шрифта. Также в приложении легко настроить скорость движения, а также различные виды задержки. При необходимости в конструкторе добавляют несколько отдельных строк. Их можно настраивать независимо, чтобы они двигались независимо друг от друга.

Выгрузка изображения

Когда вы получили бегущую строку, ее нужно запустить на самом дисплее. Сделать это можно несколькими способами:

используя USB накопитель. Полученную строку просто сохраняют и копируют на флэшку. После этого она вставляется просто в вывеску, которая и запускает автоматически новую программу;

кабель. Запуск программы может осуществляться непосредственно с программы редактирования. Для этого нужно ПК компьютер соединить с дисплеем с помощью специального шнура. Желательно для таких целей использовать кабель не длиннее 50 м;

удаленная передача. Некоторые разновидности вывесок могут работать через интернет. Поэтому для выгрузки строки на дисплей понадобится специальная программа, которая и будет отправлять информацию на соответствующий источник.

Настройка бегущей строки — это простая операция, требующая только внимательности и немного времени.