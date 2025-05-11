Как настроить рекламную кампанию в Яндекс Директ

Я.Директ является сервисом, реализующим контекстную рекламу в поисковой системе Яндекса, а также на партнерских сайтах.
Позволяет управлять рекламной кампанией, составлять тексты, предоставляет аналитику по кампаниям. От правильности и точной адресности рекламы в Директе зависит эффективность продвижения бренда и объем продаж. Заказать настройку директ можно на сайте seoandcontext.ru.
Подготовка рекламы
Первое, что требуется – определиться с целью кампании.
В зависимости от этого остановиться на нужном формате и структуре объявления, набирать ключевые слова, которые нужно включать в текст. Цели могут быть любые, для которых нужно привлекать клиентов.
Среди них могут быть:
- Увеличить, стабилизировать трафик целевой аудитории на сайт.
- Продать товар, услугу.
- Пригласить заполнить форму, заявку. Совершить звонок. Зарегистрироваться на мероприятие.
- Повышать узнаваемость бренда.
Для работы потребуется регистрация в Директе. Она пройдет автоматически при уже имеющемся ID в Яндексе. Он служит для синхронизации единого аккаунта по всем платформам Яндекса. Должна быть указана своя страна, телефонный номер и почта, валюта, которой будет оплачиваться реклама.
Настройка параметров и ключевые слова
Потребуется простое заполнение информации:
- Назвать кампанию.
- Выбрать регион, откуда нужны клиенты на объявление. Так уберечь бюджет от ненужных трат.
- Указать, по каким часам и дням недели показывать объявление.
- Уточнить, на какие устройства выводить рекламу – на все или выборочно – десктопы, планшеты, мобильные.
Собрать набор ключевых слов, свойственных для своего профиля, при помощи сервиса Яндекс Вордстат. Они привлекут на объявление только целевых клиентов.
Создать объявление и запустить кампанию
В эффективно работающем объявлении должно быть:
- Первый и второй заголовки – коротко, четко, с наличием ключевых слов.
- Текст по главной сути продажи или предложения. Призыв к действию.
- Ссылка, ведущая к странице, на которой ожидается целевое действие от клиента – покупка, регистрация, и друге подобное.
- Наличие дополнительных ссылок, уточнений – для расширения действий, роста кликабельности.
- Дополнительные данные с логотипами, изображениями предмета, телефонами.
После настройки указывается бюджет на сутки (день), и весь на кампанию. Проверить правильность указанных параметров, и запускать рекламу.
По ходу рекламы отслеживать аналитику, эффективность по бюджету, конверсиям, ключевым словам.
Нужна настройка целей с помощью Яндекс Метрики, дальше подключать автостратегию, с исключением неэффективных объявлений.