Как настроить рекламную кампанию в Яндекс Директ
да придет идея думающему

Как настроить рекламную кампанию в Яндекс Директ

11 мая 2025

Я.Директ является сервисом, реализующим контекстную рекламу в поисковой системе Яндекса, а также на партнерских сайтах.

Позволяет управлять рекламной кампанией, составлять тексты, предоставляет аналитику по кампаниям. От правильности и точной адресности рекламы в Директе зависит эффективность продвижения бренда и объем продаж. Заказать настройку директ можно на сайте seoandcontext.ru.

m5im31hc

Подготовка рекламы

Первое, что требуется – определиться с целью кампании.

В зависимости от этого остановиться на нужном формате и структуре объявления, набирать ключевые слова, которые нужно включать в текст. Цели могут быть любые, для которых нужно привлекать клиентов.

Среди них могут быть:

  • Увеличить, стабилизировать трафик целевой аудитории на сайт.
  • Продать товар, услугу.
  • Пригласить заполнить форму, заявку. Совершить звонок. Зарегистрироваться на мероприятие.
  • Повышать узнаваемость бренда.

Для работы потребуется регистрация в Директе. Она пройдет автоматически при уже имеющемся ID в Яндексе. Он служит для синхронизации единого аккаунта по всем платформам Яндекса. Должна быть указана своя страна, телефонный номер и почта, валюта, которой будет оплачиваться реклама.

n3aww03f

Настройка параметров и ключевые слова

Потребуется простое заполнение информации:

  • Назвать кампанию.
  • Выбрать регион, откуда нужны клиенты на объявление. Так уберечь бюджет от ненужных трат.
  • Указать, по каким часам и дням недели показывать объявление.
  • Уточнить, на какие устройства выводить рекламу – на все или выборочно – десктопы, планшеты, мобильные.

Собрать набор ключевых слов, свойственных для своего профиля, при помощи сервиса Яндекс Вордстат. Они привлекут на объявление только целевых клиентов.

Создать объявление и запустить кампанию

В эффективно работающем объявлении должно быть:

  • Первый и второй заголовки – коротко, четко, с наличием ключевых слов.
  • Текст по главной сути продажи или предложения. Призыв к действию.
  • Ссылка, ведущая к странице, на которой ожидается целевое действие от клиента – покупка, регистрация, и друге подобное.
  • Наличие дополнительных ссылок, уточнений – для расширения действий, роста кликабельности.
  • Дополнительные данные с логотипами, изображениями предмета, телефонами.

После настройки указывается бюджет на сутки (день), и весь на кампанию. Проверить правильность указанных параметров, и запускать рекламу.

По ходу рекламы отслеживать аналитику, эффективность по бюджету, конверсиям, ключевым словам.

Нужна настройка целей с помощью Яндекс Метрики, дальше подключать автостратегию, с исключением неэффективных объявлений.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Иван: Вот ссылка на компанию AMLogisticcargo.spb.ru доставка грузов из Китая
  • Artemadvt: Уборка производственных площадей требует особого подхода, так как такие объекты часто подвергаются...
  • Яйцын: Фиигняяяяя
  • +7 908 440-31-85: дилетантский лепет на лужайке
  • Маргарита: Клуб серьезно подошел к работе. Токен структурный и по тех анализу еще долго будет работать .

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика