Как настроить рекламную кампанию в Яндекс Директ

Я.Директ является сервисом, реализующим контекстную рекламу в поисковой системе Яндекса, а также на партнерских сайтах.

Позволяет управлять рекламной кампанией, составлять тексты, предоставляет аналитику по кампаниям. От правильности и точной адресности рекламы в Директе зависит эффективность продвижения бренда и объем продаж. Заказать настройку директ можно на сайте seoandcontext.ru.

Подготовка рекламы

Первое, что требуется – определиться с целью кампании.

В зависимости от этого остановиться на нужном формате и структуре объявления, набирать ключевые слова, которые нужно включать в текст. Цели могут быть любые, для которых нужно привлекать клиентов.

Среди них могут быть:

Увеличить, стабилизировать трафик целевой аудитории на сайт.

Продать товар, услугу.

Пригласить заполнить форму, заявку. Совершить звонок. Зарегистрироваться на мероприятие.

Повышать узнаваемость бренда.

Для работы потребуется регистрация в Директе. Она пройдет автоматически при уже имеющемся ID в Яндексе. Он служит для синхронизации единого аккаунта по всем платформам Яндекса. Должна быть указана своя страна, телефонный номер и почта, валюта, которой будет оплачиваться реклама.

Настройка параметров и ключевые слова

Потребуется простое заполнение информации:

Назвать кампанию.

Выбрать регион, откуда нужны клиенты на объявление. Так уберечь бюджет от ненужных трат.

Указать, по каким часам и дням недели показывать объявление.

Уточнить, на какие устройства выводить рекламу – на все или выборочно – десктопы, планшеты, мобильные.

Собрать набор ключевых слов, свойственных для своего профиля, при помощи сервиса Яндекс Вордстат. Они привлекут на объявление только целевых клиентов.

Создать объявление и запустить кампанию

В эффективно работающем объявлении должно быть:

Первый и второй заголовки – коротко, четко, с наличием ключевых слов.

Текст по главной сути продажи или предложения. Призыв к действию.

Ссылка, ведущая к странице, на которой ожидается целевое действие от клиента – покупка, регистрация, и друге подобное.

Наличие дополнительных ссылок, уточнений – для расширения действий, роста кликабельности.

Дополнительные данные с логотипами, изображениями предмета, телефонами.

После настройки указывается бюджет на сутки (день), и весь на кампанию. Проверить правильность указанных параметров, и запускать рекламу.

По ходу рекламы отслеживать аналитику, эффективность по бюджету, конверсиям, ключевым словам.

Нужна настройка целей с помощью Яндекс Метрики, дальше подключать автостратегию, с исключением неэффективных объявлений.