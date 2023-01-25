Чем хороши ванны из искусственного камня
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Чем хороши ванны из искусственного камня

25 января 2023

Одним из эффектных материалов для изготовления ванн считается искусственный камень. Предметы из такого материала обладают индивидуальностью и придают всей ванной комнате оригинальный и неповторимый вид. Кроме этого такая ванна обладает высокими показателями гигиеничности и экологической чистоты. По выгодной цене такую ванну купить можно в интернет-магазине santehnika-room.ru.

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Виды и характеристики ванн из искусственного камня

На современном строительном рынке представлен широкий выбор ванн, изготовленных из искусственного камня.

Такой камень представляет собой материал, состоящий из мраморной или кварцевой крошки с добавлением в качестве связующего элемента полиэфирных смол. Все они классифицируются по следующим основным показателям:

  • Материал, из которого изготовлен искусственный камень. Наиболее распространённым материалом считается мраморная крошка.
  • Форма ванной. Она может быть прямоугольной, овальной или треугольной.
  • Геометрическим размерам.
  • По степени обработке поверхности (так называемой фактуре). Она имеет колотую, лощёную, зеркальную и шлифованную фактуру.
  • Цветовому исполнению. При изготовлении ванной применяется два метода придания изделию заданного цвета. Краситель может добавляться непосредственно при смешивании каменной крошки со связующим материалом или им покрываю ванну после её изготовления.
  • По способу установки.
  • Стоимости.
  • Компании производителя.

Основные достоинства и недостатки

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Главными достоинствами ванн, изготовленных из искусственного камня, считаются:

  • Искусственный камень обладает высокой теплоёмкостью, что гарантирует медленное остывание воды.
  • Наличие хороших антисептических свойств. На такой поверхности практически не образуется вредной микрофлоры.
  • Не образовывается известковый налёт от постоянного воздействия воды.
  • Экологически безопасна. И может использоваться с различными моющими средствами.
  • Достаточно проста в обслуживании и не требует специального ухода. Она обладает высокой устойчивостью к воздействию большинства реактивных жидкостей и веществ, имеющихся в бытовой химии.
  • Ванна обладает хорошей устойчивостью. При правильном креплении она длительное время сохраняет свои физико-механические свойства.
  • Имеет эстетически эффектный внешний вид и способна украсить любую ванную комнату.

К основным недостаткам специалисты относят:

  • Достаточно большая масса, что усложняет процесс её установки.
  • Высокая стоимость по сравнению с изделиями из металла или полимеров.
  • Не допускается применение абразивных материалов.
  • Сложность и высокая стоимость реставрации и восстановления.



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