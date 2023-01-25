Чем хороши ванны из искусственного камня

Одним из эффектных материалов для изготовления ванн считается искусственный камень. Предметы из такого материала обладают индивидуальностью и придают всей ванной комнате оригинальный и неповторимый вид. Кроме этого такая ванна обладает высокими показателями гигиеничности и экологической чистоты. По выгодной цене такую ванну купить можно в интернет-магазине santehnika-room.ru.

Виды и характеристики ванн из искусственного камня

На современном строительном рынке представлен широкий выбор ванн, изготовленных из искусственного камня.

Такой камень представляет собой материал, состоящий из мраморной или кварцевой крошки с добавлением в качестве связующего элемента полиэфирных смол. Все они классифицируются по следующим основным показателям:

Материал, из которого изготовлен искусственный камень. Наиболее распространённым материалом считается мраморная крошка.

Форма ванной. Она может быть прямоугольной, овальной или треугольной.

Геометрическим размерам.

По степени обработке поверхности (так называемой фактуре). Она имеет колотую, лощёную, зеркальную и шлифованную фактуру.

Цветовому исполнению. При изготовлении ванной применяется два метода придания изделию заданного цвета. Краситель может добавляться непосредственно при смешивании каменной крошки со связующим материалом или им покрываю ванну после её изготовления.

По способу установки.

Стоимости.

Компании производителя.

Основные достоинства и недостатки

Главными достоинствами ванн, изготовленных из искусственного камня, считаются:

Искусственный камень обладает высокой теплоёмкостью, что гарантирует медленное остывание воды.

Наличие хороших антисептических свойств. На такой поверхности практически не образуется вредной микрофлоры.

Не образовывается известковый налёт от постоянного воздействия воды.

Экологически безопасна. И может использоваться с различными моющими средствами.

Достаточно проста в обслуживании и не требует специального ухода. Она обладает высокой устойчивостью к воздействию большинства реактивных жидкостей и веществ, имеющихся в бытовой химии.

Ванна обладает хорошей устойчивостью. При правильном креплении она длительное время сохраняет свои физико-механические свойства.

Имеет эстетически эффектный внешний вид и способна украсить любую ванную комнату.

К основным недостаткам специалисты относят: