Чем хороши ванны из искусственного камня

Одним из эффектных материалов для изготовления ванн считается искусственный камень. Предметы из такого материала обладают индивидуальностью и придают всей ванной комнате оригинальный и неповторимый вид. Кроме этого такая ванна обладает высокими показателями гигиеничности и экологической чистоты. По выгодной цене такую ванну купить можно в интернет-магазине santehnika-room.ru.
Виды и характеристики ванн из искусственного камня
На современном строительном рынке представлен широкий выбор ванн, изготовленных из искусственного камня.
Такой камень представляет собой материал, состоящий из мраморной или кварцевой крошки с добавлением в качестве связующего элемента полиэфирных смол. Все они классифицируются по следующим основным показателям:
- Материал, из которого изготовлен искусственный камень. Наиболее распространённым материалом считается мраморная крошка.
- Форма ванной. Она может быть прямоугольной, овальной или треугольной.
- Геометрическим размерам.
- По степени обработке поверхности (так называемой фактуре). Она имеет колотую, лощёную, зеркальную и шлифованную фактуру.
- Цветовому исполнению. При изготовлении ванной применяется два метода придания изделию заданного цвета. Краситель может добавляться непосредственно при смешивании каменной крошки со связующим материалом или им покрываю ванну после её изготовления.
- По способу установки.
- Стоимости.
- Компании производителя.
Основные достоинства и недостатки
Главными достоинствами ванн, изготовленных из искусственного камня, считаются:
- Искусственный камень обладает высокой теплоёмкостью, что гарантирует медленное остывание воды.
- Наличие хороших антисептических свойств. На такой поверхности практически не образуется вредной микрофлоры.
- Не образовывается известковый налёт от постоянного воздействия воды.
- Экологически безопасна. И может использоваться с различными моющими средствами.
- Достаточно проста в обслуживании и не требует специального ухода. Она обладает высокой устойчивостью к воздействию большинства реактивных жидкостей и веществ, имеющихся в бытовой химии.
- Ванна обладает хорошей устойчивостью. При правильном креплении она длительное время сохраняет свои физико-механические свойства.
- Имеет эстетически эффектный внешний вид и способна украсить любую ванную комнату.
К основным недостаткам специалисты относят:
- Достаточно большая масса, что усложняет процесс её установки.
- Высокая стоимость по сравнению с изделиями из металла или полимеров.
- Не допускается применение абразивных материалов.
- Сложность и высокая стоимость реставрации и восстановления.