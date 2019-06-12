Какая бывает наружная реклама

Наружная реклама – огромный набор рекламных носителей, расположенных на городских улицах, фасадах зданий, вдоль автомагистралей.

Использование инструментов наружной рекламы — один из эффективных способов продвижение товаров, продукции на потребительском рынке, которые должны использоваться вкупе с другими вариантами маркетинга. Изготовление наружной рекламы в Питере и области можно доверить специалистам компании "АлС групп" alsgrupp.ru.

Особенности наружной рекламы

Качественная наружная реклама обладает несколькими важными функциональными возможностями:

она всегда на виду;

непроизвольно приковывает к себе взгляды пешеходов и автомобилистов;

подает контекст ярко, красочно;

повышает частоту показа рекламной информации целевой аудитории.

Существует огромное количество видов наружной рекламы.

Среди этого множества к самым значимым принято относить следующие:

Световой короб, большие светящиеся буквы. Считается самым ярким и распространенным видом рекламы в городских условиях. Конструкции могут быть небольшими, бюджетными или наоборот, совмещать в себе все современные IT –технологии. В качестве материала изготовления принято использовать различные материалы, хорошо противостоящие внешним негативным воздействиям – металл, полимеры, оргстекло. Используются в качестве вывесок магазинов, ресторанов, офисов, располагаясь на крыше здания или его фасаде. Переливаясь всеми цветами радуги, они обязательно привлекают к себе внимание в темное время суток. Растяжки, перетяжки. Изготавливается с использованием технологии широкоформатной цветной печати. В качестве основы служит баннерная ткань или виниловая пленка. Располагаются над проезжей частью, откуда они хорошо видны всем участникам дорожного движения, пешеходам. Стоят относительно недорого, но обладают высокой эффективностью. Билборды, рекламные щиты. Эти рекламные носители всем хорошо знакомы, так как они уже давно успели стать частью городского пейзажа, как рекламные носители расположенные вдоль автомагистралей. Не заметить рекламный носитель шириной 3 метра и длиной 6 или 12 метров, просто невозможно. Поэтому видны они издалека, и если выполнены качественно, то обязательно приковывают к себе внимание. Бывают одно- и двухсторонними. Рекламная тумба. По форме бывают разными – треугольными, круглыми. Служат в качестве основания для наклейки рекламных плакатов. Могут быть оснащены внутренней подсветкой. Место расположение этого вида рекламного носителя – городские улицы, парки, остановки общественного транспорта. Маркизы. Представляют собой разборный навес. Располагаются над террасами, оконными навесами, поэтому выполняют одновременно две функции – рекламируют товар и защищают от погодных явлений.

Кроме этих, к числу уличных рекламных носителей относятся роллеры, призматроны, пиллары, брандмауэры и медиафасды. Но и это еще далеко не полный перечень видов наружной рекламы.