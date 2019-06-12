Какая бывает наружная реклама

Наружная реклама – огромный набор рекламных носителей, расположенных на городских улицах, фасадах зданий, вдоль автомагистралей.
Использование инструментов наружной рекламы — один из эффективных способов продвижение товаров, продукции на потребительском рынке, которые должны использоваться вкупе с другими вариантами маркетинга. Изготовление наружной рекламы в Питере и области можно доверить специалистам компании "АлС групп" alsgrupp.ru.
Особенности наружной рекламы
Качественная наружная реклама обладает несколькими важными функциональными возможностями:
- она всегда на виду;
- непроизвольно приковывает к себе взгляды пешеходов и автомобилистов;
- подает контекст ярко, красочно;
- повышает частоту показа рекламной информации целевой аудитории.
Существует огромное количество видов наружной рекламы.
Среди этого множества к самым значимым принято относить следующие:
- Световой короб, большие светящиеся буквы. Считается самым ярким и распространенным видом рекламы в городских условиях. Конструкции могут быть небольшими, бюджетными или наоборот, совмещать в себе все современные IT –технологии. В качестве материала изготовления принято использовать различные материалы, хорошо противостоящие внешним негативным воздействиям – металл, полимеры, оргстекло. Используются в качестве вывесок магазинов, ресторанов, офисов, располагаясь на крыше здания или его фасаде. Переливаясь всеми цветами радуги, они обязательно привлекают к себе внимание в темное время суток.
- Растяжки, перетяжки. Изготавливается с использованием технологии широкоформатной цветной печати. В качестве основы служит баннерная ткань или виниловая пленка. Располагаются над проезжей частью, откуда они хорошо видны всем участникам дорожного движения, пешеходам. Стоят относительно недорого, но обладают высокой эффективностью.
- Билборды, рекламные щиты. Эти рекламные носители всем хорошо знакомы, так как они уже давно успели стать частью городского пейзажа, как рекламные носители расположенные вдоль автомагистралей. Не заметить рекламный носитель шириной 3 метра и длиной 6 или 12 метров, просто невозможно. Поэтому видны они издалека, и если выполнены качественно, то обязательно приковывают к себе внимание. Бывают одно- и двухсторонними.
- Рекламная тумба. По форме бывают разными – треугольными, круглыми. Служат в качестве основания для наклейки рекламных плакатов. Могут быть оснащены внутренней подсветкой. Место расположение этого вида рекламного носителя – городские улицы, парки, остановки общественного транспорта.
- Маркизы. Представляют собой разборный навес. Располагаются над террасами, оконными навесами, поэтому выполняют одновременно две функции – рекламируют товар и защищают от погодных явлений.
Кроме этих, к числу уличных рекламных носителей относятся роллеры, призматроны, пиллары, брандмауэры и медиафасды. Но и это еще далеко не полный перечень видов наружной рекламы.