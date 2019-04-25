да придет идея думающему

Как наносят логотип на бутылки для воды?

25 апреля 2019

Ёмкости для жидкостей активно используются сегодня на практике. В пример можно привести небольшие бутылки. Подобные сосуды могут быть использованы для занятий спортом (фитнес-залы), при езде на велосипеде, в качестве заменителей автомобильных стаканов и т.д. При этом, поверхность бутылки выступает привлекательной рекламной поверхностью. Многие фирмы сувенирную продукцию с недавних пор дополняют бутылками с логотипами. Производство подобных изделий вполне доступно по цене, но маркетинговый эффект он обеспечивают положительный.

На сайте https://www.ldorado.com.ua/butylki-dlya-vody/ Вы сможете заказать бутылки для воды с печатью логотипов и изображений. Ниже будут описаны технологии, позволяющие наносить изображения на цилиндрическую поверхность в высоком качестве.

Применение тампопечати

Применение тампопечати

Данная технология наиболее распространена. Установка для печати с помощью тампонов является неавтоматической. Высокой скорости печати с ней вряд ли удастся достичь. Но не всегда это и требуется.

Тираж на печать бутылок редко превышает 100 экземпляров.

Преимущества тампопечати очевидны:

  • предельно доступная цена;
  • использование акриловых красок (безопасных для здоровья человека);
  • высокая чёткость получаемого изображения;
  • высокая стойкость изображений.

Минусами считают небольшое количество допустимых цветов. Так, в тампопечати редко используется более 4 цветов для одного изображения. В большинстве логотипов присутствует всего два цвета.

Речь идёт о том, что тампопечать вполне покрывает требования рынка.

Необходимо больше цветов для печати изображений на таре

Необходимо больше цветов для печати изображений на таре

Если означенный выше подзаголовок – это Ваш случай, придётся использовать ультрафиолетовую печать. Она по своей технологии сходна с печатью обыкновенных плоских изображений.

УФ принтер по сути – тот же струйный принтер, только способный переносить изображение на цилиндрическую поверхность. Здесь вполне может применяться более 4 цветов.

Результатом становится стойкое изображение (быстрее разрушится сама бутылка, чем сотрётся рисунок/логотип). Даже при желании стереть изображения не представляется возможным.

Отрицательным аспектом ультрафиолетовой печати является высокая цена. Если речь идёт о действительно большом тираже, очень немногие заказчики выберут UV-печать.

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В видео демонстрируется процедура круговой печати на банках и бутылках:



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