Что можно сделать из ПЭТ гранул

ПЭТ-гранулы являются материалом, полученным после переработки пластиковых емкостей. Таким процессом занимаются специальные компании, которые выполняют все этапы в соответствии с правилами безопасности.

Гранулы – это продукт вторичной переработки пластиковых бутылок. Подробнее узнать об этом поможет сайт http://proplast.ru/moskva/sell_syire_vtorichka_granula_pet/.

Сферы использования

Стоит отметить, что вторичный материал гранулы полиэтилентерефталата нашел свое широкое применение в различных сферах, а именно:

производство абразивных деталей;

создание сырья для текстильной промышленности;

изготовление строительных материалов.

В основном, гранулы смешивают с другими компонентами, что позволяет получить необходимые качества для использования в определенной сферы. Такой вторичный вид нашел свое применение даже в области автомобилестроения.

Но чаще всего из ПЭТ-грунул делают тару. Пластиковые емкости пользуются огромной популярностью в торговой сфере, так как с их помощью можно хранить разнообразные жидкости для продажи. Соки, минеральная вода, сладкие напитки — все это представлено на полках магазинов в широком ассортименте.

ПЭТ-бутылки: особенности

Основным материалом для создания бутылок служит полиэтилентерефталат, который впервые использовался в производственной сфере еще не территории Англии. Сегодня же сырье широко применяется для изготовления специальных емкостей, обладающих массой положительных свойств.

Основным преимуществом бутылок является небольшой вес, который и выделяет ПЭТ-тары среди множества других видов. В емкостях удобно хранить любую жидкость, и при этом их размер не уменьшается.

Что же касается самого процесса создания бутылок, то он состоит из нескольких этапов:

подготовка материала;

получение преформы;

создание изделия необходимой формы с помощью использования сжатого воздуха.

В конечном результате получают готовую емкость, которую с легкостью можно применять для дальнейших целей. Нередко материала поддают окрашиванию для улучшения дизайна изделия.

Преимуществом пластиковых емкостей является высокая устойчивость. Во время транспортировки бутылки не поддаются повреждению, в отличие от стеклотары.

Помимо плюсов, существуют и небольшие минусы. Материал обладает низкими барьерными качествам, из-за чего в бутылках редко хранится пиво.

Обусловлено это тем, что происходит проникновение ультрафиолетовых лучей и кислорода, но обратно «возвращается» углекислота, кардинально меняющая состав напитка.