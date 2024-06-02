Как наносят логотип компании на ежедневники

Многие уважающие себя компании ежегодно готовят целый комплект рекламной продукции, которая предназначена для сохранения её имиджа и поддержания тесных контактов с имеющимися компаньонами.

С этой целью компания заказывает календари, блокноты, ручки и ежедневники с логотипом компании. Нанесение логотипа на ежедневник позволит обеспечить присутствие символа компании на рабочем столе в течении всего года. Брендирование продукции выполняет компания aero-gifts.ru.

Для чего наносят логотип компании на ежедневник

Нанесение логотипа на ежедневник считается одним из эффективных способов рекламы, своей компании.

Распространение таких ежедневников среди своих клиентов и презентация их новым позволяет решить следующие маркетинговые задачи:

Повысить (сохранить) статус компании среди своих клиентов и конкурентов.

Усилить проводимую рекламную компанию.

На высоком уровне организовать презентацию в том числе при проведении выставок.

Расширить круг потенциальных клиентов, заинтересованных в сотрудничестве с данной компанией.

Технологии нанесения логотипа

Выбор технологии нанесения логотипа на ежедневник зависит от следующих факторов и характеристик:

Типа ежедневника, его формата. Наиболее распространёнными считаются следующие форматы от А4 до А6+ по стандартным размерам.

Вида и качества переплёта.

Способа скрепления листов.

Наличию дополнительных устройств и эффектов на поверхности ежедневника.

Общего тиража, готовящихся ежедневников.

Назначению и характеру распространения.

Основными технологиями для нанесения логотипа считаются:

Тиснение с применением фольги различных цветов.

Ультрафиолетовая печать.

Трафаретная печать.

Лазерная гравировка.

Так называемое блинтовое или слепое тиснение.

Конгревное тиснение.

Каждый из перечисленных типов нанесения логотипа считается эффективным для определённого материала и применяется для решения поставленной задачи в данных условиях.

Например, такое тиснение как блинтовое наиболее эффектно смотрится на ежедневниках, обложка которых изготовлена из искусственной или натуральной

Конгреновое тиснение применяется на прочных поверхностях для получения выпуклого изображения. Для получения яркого и броского логотипа применяют тиснение с помощью фольги.

Самым красочным брендированием считается ультрафиолетовая печать.

С ё помощью удаётся наиболее эффективно передать все оттенки наносимого изображения.