Как нанести принт на футболку?

Сегодня футболка считается одним из наиболее распространённых предметов одежды. Вряд ли стоит говорить о том, что футболка есть абсолютно у каждого. Однако, сама по себе футболка является достаточно скучной (в плане дизайна). Огромное разнообразие футболок сегодня достигается посредством нанесения на них принта.

На сайте https://progifts.com.ua/shop/category/odezhda/futbolki Вы сможете заказать печать принтов на футболках. Речь идёт не о штучном производстве. Отметим, что футболка сегодня может считаться весьма эффективным маркетинговым инструментом.

Различные способы нанесения принта

Наиболее распространенными считаются:

термпопечать;

вышивка;

традиционная печать.

Отличает приведённые способы не только конечный результат (одинаковые изображения выглядят по-разному), но и площадь, на которую наносится рисунок. В случае, если компания только выходит на рынок, она должна эффектно заявить о себе.

При этом, скидочной кампании и регулярной наружной рекламы окажется недостаточно. Необходимы промо-акции, которые будут способствовать лояльности потенциальной аудитории. Кроме того, узнаваемость бренда – не самый последний по важности тезис в массированной рекламной кампании.

Речь идёт о проведении различных ивентов, нацеленных на привлечение внимания потенциальных клиентов. В качестве призов и подарков и будут использоваться футболки с тематическими принтами.

Принт может быть посвещён бренду в целом или конкретному продукту. Когда получивший в подарок участник промо-акции будет её носить, прохожие обязательно будут обращать внимание на изображение на футболке. Далее представлены положительные аспекты от рекламного продвижения при помощи футболок:

халяву любят все (вся партия будет роздана);

невысокая цена за эффективную рекламу;

возможность адаптации способа под любой продукт.

Отметим, что сами футболки должны быть высокого качества. Речь идёт об использовании натуральных материалов и стильном покрое. Сегодня в тренде приталенные футболки.

Самостоятельное нанесение принта на футболку

Безусловно, никто не может запретить самостоятельно нанести изображение на футболку. Для этого потребуется:

трафарет;

губка;

текстильная краска.

Предварительно футболка разглаживается, на неё наклеивается трафарет. Теперь при помощи губки следует нанести краску ровным слоем. Дабы обеспечить фиксацию красящего состава, он прогревается с изнаночной стороны утюгом.

Подобная технология является кустарной и походит исключительно для создания нескольких футболок (1-3), так как требует слишком большого количества времени на производство.

В видео будет продемонстрирован альтернативный способ нанесения изображения на футболку: