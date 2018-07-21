Как нанести логотип на флэшку

USB-флэш-накопители, или флэшки, на данный момент пользуются огромной популярностью, так как являются достаточно компактными и удобными и, кроме этого, способны переносить сравнительно большое количество информации.



Очень много людей отдают предпочтения именно флэшкам, поэтому уже практикуются способы, чтобы именно ваша флэшка отличалась внешне от других. Логотип на флэшке – один из этих способов, является очень неплохим вариантом, чтобы сделать твое устройство уникальным.

В этой статье рассматривается процедура создания флэшки с логотипом, ее цели и способы.

Для чего нужен логотип на флэшке

Причиной нанесения логотипа на флэшку может быть что угодно. Вы можете руководствоваться просто уникальностью вашего устройства, произведением впечатления на окружающих, а также созданием собственного сувенирного товара, на котором будет логотип вашей компании. Таким образом, клиент, сотрудничая с вами, получает флэш-накопитель с логотипом вашей компании, о сотрудничестве с которой вспомнит в будущем и может снова обратиться к ней.

Способы и виды печатей, для нанесения логотипа на флэшку

На данный момент одними из самых распространенных способов нанесения логотипа на флэш-накопитель являются:

лазерная гравировка;

тампонная печать;

тиснение по коже;

шелкотрафаретная печать.

Лазерная печать обеспечит долговечность логотипа, а шелкотрафаретная и тампонная печати способны произвести цветную картинку. Тиснение по кожаной флэшке создаст впечатление роскоши со вкусом. О некоторых деталях и преимуществах каждого из способов написано ниже.

Лазерная гравировка способна нанести картинку на флэшки из многих материалов без прикосновения к их поверхности. Работает лазерная гравировка путем создания местного нагрева, который в свою очередь способствует изменению физических характеристик материала. Кроме нанесения логотипа, лазерная гравировка может совершать другие операции.

Тампонная печать формирует картинку на плоской поверхности, после чего придает изображению цвет. С этой плоской поверхности с использованием тампона краска попадает на поверхность самого флэш-накопителя, а сам тампон никак не поглощает ту самую краску, поэтому конечное изображение имеет насыщенный вид.

Тиснение представляет из себя создание изображения путем нагревания конкретной заготовки, поэтому такой способ подойдет только для кожаных, деревянных, бумажных или пластиковых поверхностей. Особенно подходит для кожаных флэшек, ибо логотипы, нанесенные путем использования тиснения, имеют презентабельный вид.

Шелкотрафаретная печать создает сравнительно толстый слой краски и используется в очень различных отраслях, нанесение лого на флэшке – тоже не исключение.