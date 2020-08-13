Как можно автоматизировать управление розничным магазином

Для автоматизации бизнеса, в том числе и в сфере розничной торговли, сейчас есть огромное количество специализированных программ и систем. Одна из них – Billz Узбекистан, которая позволяет полностью контролировать все процессы, начиная от поступления, движения, списания товара, заканчивая кассой, а также базой клиентов.

В отличие от более именитых аналогов, стоимость такой системы намного дешевле. Да и для того, чтобы ее освоить не требуется тратить месяцы и проходить специализированные курсы.

Конечно, и в данном случае нужно будет учиться, но времени потребуется намного меньше. Отвлекать сотрудников от работы, отправлять их на повышение квалификации не требуется. В тот же день после первого инструктажа, они уже смогут применять данные инструменты в работе.

Зачем автоматизировать процессы розничной торговли

Без этого в современном мире никак. Все предприниматели стремятся к тому, чтобы расти и развиваться, увеличивать продажи, количество торговых точек и не только. И везде должен быть порядок.

Иногда, даже с одним магазином, если товарооборот большой, справиться сложно, уследив за всем. Кроме того, если сотрудников много, нужно контролировать и их, чтобы не было хищений и других махинаций.

Верить на слово нельзя, все перепроверять лично тоже сложно. Если же все будет как на ладони прозрачно и видно, осуществлять контроль за процессами розничной торговли будет намного легче.

Именно для этого и требуется автоматизированная система. И лучше выбирать не какой-то супердорогой продукт, типа 1С, а что-то попроще, чтобы было не так дорого и сложно. Главное, чтобы был весь необходимый функционал.

Возможности системы Billz

Система Billz специально была разработана для розничной торговли. Она включает в себя весь необходимый для магазинов функционал и даже больше. Причем, торговать эти магазины могу практически любыми группами товаров. Все можно упорядочить, вести строгий и точный учет, осуществлять инвентаризацию, переоценку и не только.

Руководитель или ответственный сотрудник также видит, что происходит в кассе, как обстоят дела с онлайн платежами, соответствует ли объем продаж количеству денег в конце дня и не только.

Отдельно следует отметить возможность работы с клиентской базой. Это действительно удобно и очень эффективно, т. к. можно добавлять данные клиентов, отслеживать их предпочтения, разрабатывать скидки и акции специально под них.