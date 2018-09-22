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Как ликвидировать ООО самостоятельно?

22 сентября 2018

Чтобы открыть ООО требуется самый минимум действий. По большому счету, необходимо получить бланки, осуществить их заполнение, открыть счёт в банке и отнести документы с заявлением с профильные органы. После недели ожидания и уплаты государственной пошлины ООО будет открыто. Несколько иначе обстоят дела с прекращением деятельности ООО и его ликвидацией. Сложности провоцирует налоговая инспекция. Справедливости ради следует отметить, что усложнение процесса ликвидации Общества с Ограниченной Ответственностью было создано не случайно. Это затрудняет создание фирм-однодневок. Следовательно, простора для мошенничества значительно меньше.

Для ликвидации ООО потребуется чрезвычайный минимум действий. Но опыт показывает, что предприниматели в принципе даже не подозревают о таковой возможности. Напомним, что она обеспечивается на законодательном уровне (нормативным документом в данном случае служит Гражданский кодекс).

Что потребуется для самостоятельной ликвидации ООО?

Что потребуется для самостоятельной ликвидации ООО?

Ниже перечислены требуемые шаги для достижения поставленной цели:

  • прекращение какой-либо финансовой деятельности;
  • закрытие банковского счёта;
  • погасить все налоговые задолженности;
  • взять справку об отсутствии налоговых задолженностей;
  • в течение года подавать документы в налоговую службу с нулевой отчётностью;
  • прекратить подавать любые документы в налоговую службу.

Прекращение деятельности ООО должно быть не только на документах. Юридическое лицо в принципе должно прекратить осуществлять хоть какие-нибудь действия. Финансовый поток прекращается в принципе.

Закрыть банковский счёт можно в течение одного дня. К сожалению, удалённо это сделать не получится – придётся лично прийти в банк для данной процедуры. Справку об отсутствии задолженностей следует получать в налоговой службе.

Почему необходимо подавать документы с нулевой отчётностью?

Почему необходимо подавать документы с нулевой отчётностью?

Действительно, по закону в течение года после фактической ликвидации ООО, необходимо продолжать подавать документы нулевой отчётности в налоговую службу. У неё не должно возникнуть никаких подозрений в отношении того, что ООО продолжает функционирование.

Только при отсутствии замечаний со стороны налоговой ООО может быть ликвидирована в прямом смысле этого слова.

Спустя год, Вы попросту перестаёте подавать документы. Согласно законодательству РФ, налоговая служба обязана считать ООО ликвидированной.

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В видео Елена Йена рассказывает общепринятую схему ликвидации Общества с Ограниченной Ответственностью:



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