Как ликвидировать ООО самостоятельно?

Чтобы открыть ООО требуется самый минимум действий. По большому счету, необходимо получить бланки, осуществить их заполнение, открыть счёт в банке и отнести документы с заявлением с профильные органы. После недели ожидания и уплаты государственной пошлины ООО будет открыто. Несколько иначе обстоят дела с прекращением деятельности ООО и его ликвидацией. Сложности провоцирует налоговая инспекция. Справедливости ради следует отметить, что усложнение процесса ликвидации Общества с Ограниченной Ответственностью было создано не случайно. Это затрудняет создание фирм-однодневок. Следовательно, простора для мошенничества значительно меньше.
Для ликвидации ООО потребуется чрезвычайный минимум действий. Но опыт показывает, что предприниматели в принципе даже не подозревают о таковой возможности. Напомним, что она обеспечивается на законодательном уровне (нормативным документом в данном случае служит Гражданский кодекс).
Что потребуется для самостоятельной ликвидации ООО?
Ниже перечислены требуемые шаги для достижения поставленной цели:
- прекращение какой-либо финансовой деятельности;
- закрытие банковского счёта;
- погасить все налоговые задолженности;
- взять справку об отсутствии налоговых задолженностей;
- в течение года подавать документы в налоговую службу с нулевой отчётностью;
- прекратить подавать любые документы в налоговую службу.
Прекращение деятельности ООО должно быть не только на документах. Юридическое лицо в принципе должно прекратить осуществлять хоть какие-нибудь действия. Финансовый поток прекращается в принципе.
Закрыть банковский счёт можно в течение одного дня. К сожалению, удалённо это сделать не получится – придётся лично прийти в банк для данной процедуры. Справку об отсутствии задолженностей следует получать в налоговой службе.
Почему необходимо подавать документы с нулевой отчётностью?
Действительно, по закону в течение года после фактической ликвидации ООО, необходимо продолжать подавать документы нулевой отчётности в налоговую службу. У неё не должно возникнуть никаких подозрений в отношении того, что ООО продолжает функционирование.
Только при отсутствии замечаний со стороны налоговой ООО может быть ликвидирована в прямом смысле этого слова.
Спустя год, Вы попросту перестаёте подавать документы. Согласно законодательству РФ, налоговая служба обязана считать ООО ликвидированной.
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В видео Елена Йена рассказывает общепринятую схему ликвидации Общества с Ограниченной Ответственностью: