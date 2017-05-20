Как легко наточить цепь своей бензо- или электропилы?

Бензиновая или электрическая пила должна быть практически в каждом хозяйстве. Но для того, чтобы она нормально резала, вам не приходилось прилагать серьезные усилия, вам требуется производить постоянную заточку.

Но делать это у сторонних людей не слишком выгодно и долго. Так что гораздо лучше приобрести специальный точильный станок "DNIPRO-M" — https://dnipro-m.ua/.

Это качественное оборудование, которое позволит вашему инструменту работать максимально эффективно. Кстати, заточить вы можете не только пилы, но еще и сверла, топоры, ножи, пильные цепи.

Как выбрать и купить станок для заточки пильных цепей?

Здесь необходимо отталкиваться от того, что имеется несколько вариаций станков для заточки. К примеру, вы можете приобрести вариант для заострения пильных цепей.

Они отличаются максимальной легкостью и компактностью. Это важно из-за того, что вам будет удобно пользоваться изделием, вес его составляет всего лишь пару килограмм.

Станок эффективно сможет заострить рабочую поверхность бензопилы. Вне зависимости от ее площади, а также величины шага. Кроме того, есть возможность зафиксировать пилу в целях безопасности.

Несмотря на компактные габариты, вам будет обеспечена отличная скорость работы, высокая мощность. Само изделие отличается максимальной надежностью.

Вы можете быть уверены в том, что вы сможете пользоваться станков в течение долгих лет. Осталось только подобрать такой, который максимально хорошо подходит под ваши задачи.

Цены на заточные станки "Dnipro-M"

Вы можете без проблем купить точильный станок для цепей по очень выгодной стоимости. Просто посчитайте, сколько денег возьмут с вас посредники за свои услуги.

Цена за заточку постоянно растет. Поэтому такое приобретение очень быстро окупится. Кроме того, далеко не всегда удается получить нужный результат, вы не получите той остроты, которую вы хотите.

Цена обоснована еще из-за того, что в производстве используются качественные материалы. Изготовитель применяет исключительно прочные сплавы. Все для того, чтобы станок прослужил вам максимально продолжительный период времени.

Почему следует сделать покупку прямо сейчас?

Не нужно откладывать приобретение. Дело в том, что инструмент, который не проходит профилактику, постепенно утрачивает свою работоспособность.

Если вы хотите, чтобы инструмент служил вам верой и правдой долго, то требуется купить заточной станок для цепи, который еще и позволит ему работать более эффективно.

Прямо сейчас на сайте есть несколько интересных предложений. Для того, чтобы вы смогли максимально быстро определиться с выбором, обязательно ознакомьтесь с предлагаемыми характеристиками.

Особенно важна частота вращения, угол наклона. Возможно, что вам нужна именно система фиксации. Естественно, вам будет предоставлена продолжительная гарантия.

Но вам вряд ли она понадобится, так как станки тщательно проверяются.

Далее на видео вы можете ознакомиться с тем, как правильно выбрать бензопилу.