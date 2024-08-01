Как купить стейблкоин OPX
он думал и был вознагражден идеей

Как купить стейблкоин OPX

1 августа 2024

В отличие от обычных криптовалют с фиксированной или ограниченной эмиссией, у цифровой валюты стейблкоинов есть ограничение только в экономических ресурсах, их обеспечивающих в рыночной ситуации.

У них отсутствует волатильность (изменения) по ценоформированию. Они идеально подходят для хранения собственных активов. Один из самых надежных и эффективных – OPEX, привязанный киргизским сомом KGS. Он упрощает платежи, исключает волатильность. Цель токена OPX – развитие экономики Киргизстана, упрощение коммерческих платежей.

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Общий алгоритм покупки стейблкоина на разных платформах:

  • Выбрать и создать кошелек типа Metamask, с получением сгенерированного адреса.
  • Если биржа – зарегистрироваться и верифицироваться (Binance, OKX, Bybit). После внесения депозита в фиатной или криптовалюте купить токен из торгового раздела. Потом выводить на кошелек.
  • Для обменника ( 60cek, Prostocash, Nice Change) просто указать сумму в своей валюте и указать кошелек, куда отправлять стейблкоин. Отправить валюту по адресу или карте от обменника. Получить токен на кошелек.
  • Для платежной системы (Payeer, Advcash, Capitalist) еще проще – указать сумму своей валюты в этой системе, и получить стейблкоин тут же на свой счет
  • На p2p бирже – после регистрации выбрать выгодное предложение. Это как указанные биржи, только с пометкой P2P, так и отдельные: Garantex, Bitzlato. После открывается сделка, следуя инструкции продавца, оплатить. Когда продавец подтвердит транзакцию, стейблкоин окажется на кошельке биржи.
  • Прямо на кошельке для стейблкоинов – Atomic Wallet, Trust- и Trustee Wallet, Jaxx.

Чтобы безопасно хранить стейблкоины, рекомендуется использование некастоидальных кошельков с секретным хранением приватных ключей и сид-фраз.

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OPEX Token

Для купли стейблкоина OPX можно воспользоваться токеном ОРЕХ. На сайте ОРХ предлагается покупка при помощи:

  • Децентрализованного финансового протокола криптобиржи UNISWAP с автоматическими транзакциями и смарт-контрактами.
  • Sushiswap – также децентрализованной DEX-биржи с сетью Этериума и автоматическим маркет-мейкером.
  • 1inch – динамического DEX-агрегатора, находщего предложения лучших котировок по всем популярным источникам, в том числе указанным здесь.
  • Certik – кросс-чейн протокола с оценкой безопасности, имеющего децентрализованную компенсацию.
  • Dextools – обозревателя монет с данными рынков defi и DEX.
  • Независимого агрегатора с криптоданными по 600 биржам – Coingecko.

Покупка стейблкоина OPX с помощью токена ОРЕХ будет быстрой, безопасной и надежной.



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