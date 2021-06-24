Как купить квартиру в новостройке через агентство недвижимости

Ежегодно на рынке недвижимости совершаются сотни тысяч сделок. Кто-то покупает для себя квартиру самостоятельно, воспользовавшись предложениями, выставленными на досках объявлений, кто-то исключая всевозможные риски, обращается в проверенные агентства недвижимости.

Большой спрос сегодня наблюдается на покупке квартир в новостройках, часть их которых продается напрямую от застройщика, часть через агентства недвижимости.

Обращение к профессионалам упрощает и ускоряет процедуру покупки, хотя за услуг придется заплатить до 3% от рыночной стоимости квартиры. Можем порекомендовать надежное агентство недвижимости в Чебоксарах .

Особенности покупки квартиры через риелтора

Прежде чем обращаться в агентство недвижимости, необходимо проверить его репутацию.

Существует несколько несложных правил выбора риелтора, которых рекомендуется придерживаться, находясь в поиске:

Срок работы на рынке недвижимости;

Наличие соответствующих аттестатов и сертификатов;

Наличие собственного веб-ресурса. Качество, простота навигации, посещаемость сайта могут многое рассказать об агентстве недвижимости. Обязательно стоит посетить сайты отзывов, на которых размещаются независимые мнения о деятельности различных агентств недвижимости;

Квалификация сотрудников;

Наличие собственной базы жилья.

Алгоритм взаимодействия с риэлтором

В обязанности агента входит полное сопровождение сделки, начиная от поиска и показа квартиры клиенту и заканчивая заключением договора купли-продажи.

Основная задача риэлтора заключается в оказании посильной помощи в выборе квартиры в соответствии с бюджетом клиента. Если цель клиента – квартира в новостройке, то задача агента – проверить репутацию застройщика, документы на земельный участок, учредительные документы, сколько жилых домов компания уже успела ввести в эксплуатацию.

Следующий этап – составление договора купли/продажи. Сегодня даже порядочный застройщик может включить пункты в договор, которые могут быть невыгодны покупателю с финансовой точки зрения. Задача риелтора проверит составленный договор и если необходимо внести в него некоторые изменения или дополнения.

После того, как договор подписан, происходит расчет между продавцом и покупателем. Это может быть расчет наличными через банковскую ячейку, либо безналичный расчет. На этом этапе в обязанности агента входит контроль правильности составления расписки о передаче денежных средств.