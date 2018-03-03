Как купить компьютерную технику бу

Сейчас без компьютерной техники фактически невозможно представить собственную жизнь. Как правило, именно с помощью ноутбука либо ПК происходит общение в социальных сетях, поиск информации, подготовка курсовых и прочих студенческих работ.

Однако, купить новый компьютер, по разнообразным причинам, иногда нету возможности. Выходом из подобной ситуации будет приобретение компьютера, который был уже в употреблении, проще сказать, б/у.

Преимуществом подобной покупки является действительная экономия денежных средств, правда, дабы не огорчиться приобретением необходимо помнить некоторые простые правила.

Безусловно, необходимо сделать всестороннюю оценку техники, которую хочется купить. Это нужно сделать, так как в случае неполадки или других недоразумений будет очень проблематично вернуть лаптоп либо ПК хозяину и предъявить претензии.

Еще лучше выбирать продавца, проживающего в вашем поселке либо рядом.В момент осуществления сделки нужно сразу потребовать у продавца показать чек на покупку и иные бумаги на оборудование. Это требуется сделать, дабы быть совершенно уверенным, что ПК реально был приобретен в магазине, а не сворован.

Очень внимательно нужно изучить корпус лаптопа или системный блок ПК. На корпусе не должно встречаться глубоких трещин, вмятин. Ежели они имеются, то от такого ноутбука стоит отказаться, поскольку к эксплуатации техники продавец относился очень небрежно.

В идеале системный блок компьютера следует раскрутить и осмотреть изнутри. Наличие значительного объема грязи, мусора в нем оказывают крайне отрицательное воздействие на комплектующие системника.

Особенное внимание следует уделить кулерам в целом и охлаждению видеокарты в частности. Нужно внимательно обследовать точки прикрепления дорожек и видеочипов.

Самым хрупким местом ноутбука и ПК считается DVD-привод. Дабы протестировать его состояние необходимо всего-навсего воспроизвести любой СиДи или ДиВиДи диск.

Произвести тестирование главной платы можно путем ее сгибания. Если при легком сгибании слышится потрескивающий звук, то это свидетельствует о начавшемся процессе ее рассыхания.

При приобретении бу лаптопа либо компьютера в https://pc.com.ua лучше потребовать у хозяина гарантию хотя бы на неделю, поскольку порой у устройств бывают неявные неисправности, которые выявить возможно лишь при длительном использовании.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами о том, как проверить компьютер при покупке.