Обзор машинок для закатки банок

Домашнее консервирование – способ сохранения на длительный срок в овощах и фруктах их полезные свойства, витамины, вкус – всё то, за что мы ценим лето.

Надежные методы заготовок теперь легко применяются хозяйками в домашних условиях. Это достигается благодаря созданию новых технических приспособлений под закатку стеклянных и жестяных банок.

Какой же инвентарь выбрать, чтобы спокойно встретить сезон заготовок?

Виды ключей для консервации

Даже самые блестящие способы консервирования приводят к нежелательным результатам. Чтобы избежать порчи продуктов, нужно иметь устойчивые к кислотности тару и крышки для укупорки, а также надежную закаточную машинку.

При всем многообразии предлагаемых на рынке промтоваров, машинки имеют следующие наиболее распространенные модификации:

Машинка-улитка оснащена специальным роликовым приспособлением и желобом в форме спирали, по которому этот ролик и двигается. Наличие такой конструкции исключает необходимость после каждого оборота менять положение ролика вручную. Закаточная машинка самостоятельно прижимает крышку вплотную к горлышку банки, двигаясь по спирали. Для снятия машинки нужно прокручивать ручку в обратном направлении.

Ручной ключ предполагает применение усилий при закатке. Он также имеет роликовое строение, но при его использовании желательно следить за строгим перпендикулярным положением банки, плотностью прижиманием крышек к горлышку и контролировать вручную шаг ролика.

Полуавтоматический ключ весьма прост и удобен в эксплуатации. Достаточно установить его на крышку и повернуть положенное количество раз, ключ сам издает щелчок, что означает завершенность герметизации.

Автоматическая машинка имеет совершенно отличающееся строение механизма, который состоит из рычагов и жесткой пружины. Она легко устанавливается на банке, надежно фиксирует крышу зажимами равномерно по всей окружности и быстро снимается.

Универсальная закаточная машинка – это новшество на рынках Москвы промышленных приспособлений. Она малогабаритна, устанавливается запросто на горизонтальную поверхность, состоит из ручки и различных по диаметру патронов. Ее универсальность заключается в возможности смены упора или патрона. Это позволяет закатывать банки, имеющие всевозможные размеры и формы, а также крышки различных вариаций. При покупке машинки наборы комплектуются только теми сменными элементами, которые вам необходимы. Продуктивность, но и стоимость такой машинки очень высока.

Отзывы хозяек

Женщины всегда рады помочь друг другу советами и практическими рекомендациями, в том числе и по консервированию, чтобы избежать порчи продуктов.

Судя по опросам, для большинства хозяек автоматическая – лучшая машинка для закаток. При этом выделяют такие преимущества, как:

Простота регулировки.

Легкость при закатывании, т.е. прилагается минимум усилий.

Сама контролирует длительность герметизации.

Аккуратно и равномерно сжимает крышку на горлышке.

Стоит сравнительно дешево.

При соблюдении всех правил подготовки продуктов к консервированию, точном выполнении требований технологии герметизации очень важным остается правильный выбор наборов для заготовок.

Огромное количество предложений и по цене, и по сервису доставки не дает стопроцентной уверенности в качестве предлагаемой продукции.

Поэтому крышки для консервации банок надежнее покупать у хорошо зарекомендовавших себя производителей, например от «Маринадия».

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами о консервировании огурцов на зиму.