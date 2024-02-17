Как купить двухкомнатную квартиру в ипотеку от застройщика

Для многих граждан на покупку собственного жилья требуются долгие годы, и один из основных критериев выбора – цена. Выиграть в цене можно, если приобретать его в ипотеку у компании, которая возводит жилой комплекс, и на первых стадиях строительства, когда квартира находится в категории первичного жилья. Особенно это важно молодым растущим семьям, которым двухкомнатная квартира должна стать основным жильем на период роста детей.

Приобрести такую квартиру из первых рук – также выгодное вложение для инвесторов и предпринимателей. Особенно, если предложение от авторитетного застройщика «Территория жизни» в Пензе и регионе. Подобрать двухкомнатную квартиру в Пензе в новостройке можно на сайте компании https://xn--e1acdcabb3besacue2r.xn--p1ai/kvartiry/dvuhkomnatnye/.

Выгодное приобретение

Это самый простой и доступный способ – приобретать квартиру в России в ипотеку от застройщиков.

Кредит под ипотеку предоставляется банком-партнером компании, ведущей строительство комплекса. Когда работают в связке такие солидные компании, то нет сомнения в том, что здания будут возведены вообще, при этом в срок, и с высокой ответственностью за качество.

Покупателю это – финансовая возможность долговременной рассрочки при минимальных процентах за пользование кредитом, гарантия стабильного финансирования на протяжении всей ипотеки, и реальной возможности жить в облюбованной квартире с момента ее сдачи в эксплуатацию.

Причем оформление ипотеки в компании-застройщике принесет вам лучшие проценты, чем если бы вы оформляли кредит в самом этом же банке. Низкий процент ипотеки – именно благодаря такой функциональной связке, когда достигаются минимальные издержки в строительстве и его финансировании.

В таких условиях и для покупателя есть прямые выгоды в ипотечном кредитовании:

Лояльность требований к нему. Например, наличие всего двух документов, не нужно подтверждать трудоустройство, или размер заработка.

Не нужен первоначальный взнос, или он минимальный.

Отсрочки выплат по самому долгу, и процентов на него.

Как правило, покупателей в ипотеку от застройщика в Территории жизни балуют дополнительными скидками и банки-партнеры. Так всегда делает Сбербанк.

Как оформляется ипотека на двухкомнатную квартиру

Для подписания договора ипотеки нужно согласовать ее срок с застройщиком и банком-партнером, сумму и процентную ставку. Все первичные предложения решаются с застройщиком, который также решает вопрос по дополнительным скидкам.

Можно оформлять как персонально, так и с долевым участием. Пакет документов при оформлении у застройщика потребуется минимальный. Практически это личные документы, и гражданство Российской Федерации.