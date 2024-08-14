Как клеить флизелиновые фотообои на стену

Современные модели фотообоев давно пользуются популярностью. Ведь их используют практически в любом помещении. Они способны расширить пространство и погрузить человека в атмосферу комфорта и уюта. Фотообои на заказ предлагает компания Фотовдом.

Преимущества флизелиновых фотообоев

С данным материалом может работать даже человек, никогда не занимавшийся подобной работой.

Достаточно следовать правилам, не торопиться, заранее выбрать и подготовить место, где будет располагаться изображение. Если картинку хочется поменять, можно купить новые фотообои и наклеить их на это же место, а старые перенести в другое помещение.

Фотообои могут быть выполнены из разных материалов.

Самыми популярными, практичными, удобными для поклейки являются флизелиновые обои. Цена на эти изделия демократичная, качество высокое, и работать с ними очень просто.

Потребители часто выбирают флизелиновые фотообои, потому что их можно мыть, ведь внешняя поверхность водостойкая. Основой изнаночной стороны служит бумага. Поэтому их удобно и просто клеить на стену. Кроме того, при желании этот материал допустимо использовать несколько раз. Обои без повреждений можно снять и переклеить в другое место. Во время работы с флизелиновыми фотообоями под ними не образуются пузыри из воздуха, которые приходится затем разглаживать. Клей наносится непосредственно на стену, что тоже является преимуществом данного материала.

Как правильно наклеить флизелиновые фотообои

Сначала нужно подготовить стену и выбрать правильный клей.

Фотообои делают из разных материалов, поэтому и клей нужно подбирать тот, который подходит для данного вида. На упаковке обычно написано, для каких обоев предназначен клей. Важно соблюдать инструкцию при его разведении в воде. Он должен легко растворяться и не иметь резкого запаха.

Стена, на которую будут наклеиваться фотообои, должна быть абсолютно гладкой и сухой.

Поэтому, если требуется выравнивание, нужно сделать это заранее. Также нужно убрать со стенки светильники, розетки и все, что может помешать работе. Плинтус также необходимо снять. Во время работы в комнате не должно быть сквозняков и низкой температуры.

Перед началом работы на стене нужно сделать разметку. Фотообои могут состоять из нескольких частей, поэтому их нужно правильно разложить и пронумеровать.

Начинать поклейку необходимо от окна. При помощи уровня и карандаша делается засечка и проводится вертикальная и горизонтальная линии, к которым прикладывается первая полоса.

Сами обои раскладывают заранее на столе или на полу. Нумеруют каждую часть и складывают одну на другую. При поклейке флизелиновых фотообоев клей наносится непосредственно на стену. После этого берется первое полотно, приклеивается и разглаживается специальным обойным валиком или шпателем.

Следующее полотно нужно клеить встык с первым, следя за тем, чтобы рисунок никуда не сдвинулся. Когда все полосы будут наклеены, на них можно нанести дополнительную защиту от выцветания. Это важно сделать, если солнечные лучи постоянно освещают данную поверхность.