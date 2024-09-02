Производится огромное число продуктов питания, в которых нередко есть не лучшие для здоровья компоненты. Они влияют на работу печени и поджелудочной железы, а они – залог качественного пищеварения, перерабатывают полезные для усвоения и нужные организму жиры, углеводы, белки. Разлады в их работе отлично устраняет Дигемакс – натуральный препарат, комплексно нормализующий пищеварение и работу всего ЖКТ.

Назначение и состав

Препарат, зарегистрированный в 2022 году в виде бадов, разрабатывался для нормализации пищеварительных функций с разносторонним эффектом.

Для этого его действие направлено на улучшение работы печени и поджелудочной железы, и таким образом восстановление исходной моторики в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), с устранением болевых напряжений, воспалений и спазмов, предотвращением отравлений, и нормализацией стула.

Его состав наполняют:

Концентратами соков – яблочного и рябины черноплодной;

Отварными экстрактами солодки и календулы, ромашки и зверобоя, алоэ и алтея, перечной мяты, тысячелистника и плодов фенхеля;

Пропорциями лимонной кислоты и фруктозы;

А также основным элементом – кристаллической лактулозой (это не перевариваемый углевод, не всасываемый в ЖКТ, или в отдельном виде БАД "Лактусан жидкий", известный также как «Послабин»).

Состав дополняется натриевым бензоатом и альгинатом, калиевым сорбатом.

Рекомендации для использования

«Дигемакс» реализуется в аптеках и специализированных магазинах в виде сиропов как активная биологически добавка, источник лактулозы, полифенолов и глициризидовых кислот.

Рекомендовано использовать препарат при следующих случаях:

Дистрофических поражений печени. Ее воспалений и отравлений, инфекций и расстройств.

Чтобы нормализовать работу пищеварения.

Когда нарушена микрофлора в кишечнике, дисбактериозные проявления.

Скорректировать микрофлору, когда она разбалансирована после антибиотиков.

Хронические панкреатиты, язвенные образования, энтероколиты, воспаления слизистых оболочек в органах ЖКТ.

Чтобы предотвратить любую кишечную инфекцию.

Проявления гнилостных желудочных диспепсий длительное время с вздутиями, изжогами, тошнотой.

Проявления аллергий – дерматитов, крапивниц, экзем.

Дети от 14 лет и взрослые могут пить сироп дважды в день по 5 мл (чайная ложка), когда принимают пищу.

Один цикл приема – до двух-трех недель. Такие повторы – до четырех за год.

Нельзя использовать беременным и кормящим женщинам, людям с диабетом и острыми ЖКТ-заболеваниями, склонностями к диареям.