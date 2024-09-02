Дигемакс — что это за препарат и как применять
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Дигемакс — что это за препарат и как применять

2 сентября 2024

Производится огромное число продуктов питания, в которых нередко есть не лучшие для здоровья компоненты. Они влияют на работу печени и поджелудочной железы, а они – залог качественного пищеварения, перерабатывают полезные для усвоения и нужные организму жиры, углеводы, белки. Разлады в их работе отлично устраняет Дигемакс – натуральный препарат, комплексно нормализующий пищеварение и работу всего ЖКТ.

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Назначение и состав

Препарат, зарегистрированный в 2022 году в виде бадов, разрабатывался для нормализации пищеварительных функций с разносторонним эффектом.

Для этого его действие направлено на улучшение работы печени и поджелудочной железы, и таким образом восстановление исходной моторики в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), с устранением болевых напряжений, воспалений и спазмов, предотвращением отравлений, и нормализацией стула.

Его состав наполняют:

  • Концентратами соков – яблочного и рябины черноплодной;
  • Отварными экстрактами солодки и календулы, ромашки и зверобоя, алоэ и алтея, перечной мяты, тысячелистника и плодов фенхеля;
  • Пропорциями лимонной кислоты и фруктозы;
  • А также основным элементом – кристаллической лактулозой (это не перевариваемый углевод, не всасываемый в ЖКТ, или в отдельном виде БАД "Лактусан жидкий", известный также как «Послабин»).

Состав дополняется натриевым бензоатом и альгинатом, калиевым сорбатом.

Рекомендации для использования

«Дигемакс» реализуется в аптеках и специализированных магазинах в виде сиропов как активная биологически добавка, источник лактулозы, полифенолов и глициризидовых кислот.

Рекомендовано использовать препарат при следующих случаях:

  • Дистрофических поражений печени. Ее воспалений и отравлений, инфекций и расстройств.
  • Чтобы нормализовать работу пищеварения.
  • Когда нарушена микрофлора в кишечнике, дисбактериозные проявления.
  • Скорректировать микрофлору, когда она разбалансирована после антибиотиков.
  • Хронические панкреатиты, язвенные образования, энтероколиты, воспаления слизистых оболочек в органах ЖКТ.
  • Чтобы предотвратить любую кишечную инфекцию.
  • Проявления гнилостных желудочных диспепсий длительное время с вздутиями, изжогами, тошнотой.
  • Проявления аллергий – дерматитов, крапивниц, экзем.

Дети от 14 лет и взрослые могут пить сироп дважды в день по 5 мл (чайная ложка), когда принимают пищу.

Один цикл приема – до двух-трех недель. Такие повторы – до четырех за год.

Нельзя использовать беременным и кормящим женщинам, людям с диабетом и острыми ЖКТ-заболеваниями, склонностями к диареям.



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