Производится огромное число продуктов питания, в которых нередко есть не лучшие для здоровья компоненты. Они влияют на работу печени и поджелудочной железы, а они – залог качественного пищеварения, перерабатывают полезные для усвоения и нужные организму жиры, углеводы, белки. Разлады в их работе отлично устраняет Дигемакс – натуральный препарат, комплексно нормализующий пищеварение и работу всего ЖКТ.
Назначение и состав
Препарат, зарегистрированный в 2022 году в виде бадов, разрабатывался для нормализации пищеварительных функций с разносторонним эффектом.
Для этого его действие направлено на улучшение работы печени и поджелудочной железы, и таким образом восстановление исходной моторики в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), с устранением болевых напряжений, воспалений и спазмов, предотвращением отравлений, и нормализацией стула.
Его состав наполняют:
- Концентратами соков – яблочного и рябины черноплодной;
- Отварными экстрактами солодки и календулы, ромашки и зверобоя, алоэ и алтея, перечной мяты, тысячелистника и плодов фенхеля;
- Пропорциями лимонной кислоты и фруктозы;
- А также основным элементом – кристаллической лактулозой (это не перевариваемый углевод, не всасываемый в ЖКТ, или в отдельном виде БАД "Лактусан жидкий", известный также как «Послабин»).
Состав дополняется натриевым бензоатом и альгинатом, калиевым сорбатом.
Рекомендации для использования
«Дигемакс» реализуется в аптеках и специализированных магазинах в виде сиропов как активная биологически добавка, источник лактулозы, полифенолов и глициризидовых кислот.
Рекомендовано использовать препарат при следующих случаях:
- Дистрофических поражений печени. Ее воспалений и отравлений, инфекций и расстройств.
- Чтобы нормализовать работу пищеварения.
- Когда нарушена микрофлора в кишечнике, дисбактериозные проявления.
- Скорректировать микрофлору, когда она разбалансирована после антибиотиков.
- Хронические панкреатиты, язвенные образования, энтероколиты, воспаления слизистых оболочек в органах ЖКТ.
- Чтобы предотвратить любую кишечную инфекцию.
- Проявления гнилостных желудочных диспепсий длительное время с вздутиями, изжогами, тошнотой.
- Проявления аллергий – дерматитов, крапивниц, экзем.
Дети от 14 лет и взрослые могут пить сироп дважды в день по 5 мл (чайная ложка), когда принимают пищу.
Один цикл приема – до двух-трех недель. Такие повторы – до четырех за год.
Нельзя использовать беременным и кормящим женщинам, людям с диабетом и острыми ЖКТ-заболеваниями, склонностями к диареям.