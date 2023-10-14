Как изготавливают спички с логотипом

Производство спичек в России существует уже долгие годы. Причем выпуск изделий предназначен не только для розжига, но и в качестве рекламы. За годы производства спичек было произведено большое количество разнообразных видов коробков. Сейчас многие типографии работают над созданием новых дизайнов коробков.

Заказать спички с логотипом можно на сайте компании riza.ru.

Требования, которые предъявляют при изготовлении спичечных коробков

При производстве спичечной продукции следует соблюдать следующие требования:

Картон должен обладать хорошей прочностью. Для этого применяют картон нужной плотности, а также внимательно соблюдают количество сгибов материала.

Коробки должны быть индивидуальными и передавать общий стиль фирмы.

Картонные коробки должны легко открываться, спички не должны из нее выпадать.

Зажигательная полоса должна быть хорошего качества, чтобы можно было добыть огонь без особых сложностей.

Предназначение спичек с логотипом

Достаточно часто в ресторанах, клубах или развлекательных заведениях можно встретить спичечные коробки с логотипом в виде рекламы.

Поэтому основной целью изготовления спичек с логотипом можно назвать:

Реклама за счет зрительной визуализации. Логотип бросается в глаза, его сложно не рассмотреть или не прочесть.

В процессе использования спичечного коробка можно не один раз ознакомиться с информацией, которая на нем изображена.

Возможность охватить огромную аудиторию.

За счет выгодной стоимости для производства рекламной продукции, охватывающей большую аудиторию, на коробках размещают не только логотипы, но и контактную информацию.

Специалисты в типографии могут осуществлять нанесение рекламной информации различными способами, все зависит от пожеланий заказчика.

Поэтапное описание процесса изготовления логотипов на спичках

Поэтапно процесс можно описать так: