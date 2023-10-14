Как изготавливают спички с логотипом

Производство спичек в России существует уже долгие годы. Причем выпуск изделий предназначен не только для розжига, но и в качестве рекламы. За годы производства спичек было произведено большое количество разнообразных видов коробков. Сейчас многие типографии работают над созданием новых дизайнов коробков.
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Требования, которые предъявляют при изготовлении спичечных коробков
При производстве спичечной продукции следует соблюдать следующие требования:
- Картон должен обладать хорошей прочностью. Для этого применяют картон нужной плотности, а также внимательно соблюдают количество сгибов материала.
- Коробки должны быть индивидуальными и передавать общий стиль фирмы.
- Картонные коробки должны легко открываться, спички не должны из нее выпадать.
- Зажигательная полоса должна быть хорошего качества, чтобы можно было добыть огонь без особых сложностей.
Предназначение спичек с логотипом
Достаточно часто в ресторанах, клубах или развлекательных заведениях можно встретить спичечные коробки с логотипом в виде рекламы.
Поэтому основной целью изготовления спичек с логотипом можно назвать:
- Реклама за счет зрительной визуализации. Логотип бросается в глаза, его сложно не рассмотреть или не прочесть.
- В процессе использования спичечного коробка можно не один раз ознакомиться с информацией, которая на нем изображена.
- Возможность охватить огромную аудиторию.
За счет выгодной стоимости для производства рекламной продукции, охватывающей большую аудиторию, на коробках размещают не только логотипы, но и контактную информацию.
Специалисты в типографии могут осуществлять нанесение рекламной информации различными способами, все зависит от пожеланий заказчика.
Поэтапное описание процесса изготовления логотипов на спичках
Поэтапно процесс можно описать так:
- Заказчик вместе подбирает в типографии подходящий макет и модель спичек. Обычно в каталоге представлен широкий ассортимент.
- Сотрудник типографии согласовывает макет с заказчиком, вносятся индивидуальные особенности компании, контакты, нужный логотип, количество и т.д.
- Заказчику направляют счет на оплату заказа.
- После произведенной оплаты запускается процесс изготовления спичек с нужным логотипом.
- После изготовления заказа происходит согласование сроков и способа доставки.
- Исполнитель отправляет продукцию заказчику.