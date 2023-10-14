Как изготавливают спички с логотипом
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Как изготавливают спички с логотипом

14 октября 2023

Производство спичек в России существует уже долгие годы. Причем выпуск изделий предназначен не только для розжига, но и в качестве рекламы. За годы производства спичек было произведено большое количество разнообразных видов коробков. Сейчас многие типографии работают над созданием новых дизайнов коробков.

Заказать спички с логотипом можно на сайте компании riza.ru.

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Требования, которые предъявляют при изготовлении спичечных коробков

При производстве спичечной продукции следует соблюдать следующие требования:

  • Картон должен обладать хорошей прочностью. Для этого применяют картон нужной плотности, а также внимательно соблюдают количество сгибов материала.
  • Коробки должны быть индивидуальными и передавать общий стиль фирмы.
  • Картонные коробки должны легко открываться, спички не должны из нее выпадать.
  • Зажигательная полоса должна быть хорошего качества, чтобы можно было добыть огонь без особых сложностей.

Предназначение спичек с логотипом

Достаточно часто в ресторанах, клубах или развлекательных заведениях можно встретить спичечные коробки с логотипом в виде рекламы.

Поэтому основной целью изготовления спичек с логотипом можно назвать:

  • Реклама за счет зрительной визуализации. Логотип бросается в глаза, его сложно не рассмотреть или не прочесть.
  • В процессе использования спичечного коробка можно не один раз ознакомиться с информацией, которая на нем изображена.
  • Возможность охватить огромную аудиторию.

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За счет выгодной стоимости для производства рекламной продукции, охватывающей большую аудиторию, на коробках размещают не только логотипы, но и контактную информацию.

Специалисты в типографии могут осуществлять нанесение рекламной информации различными способами, все зависит от пожеланий заказчика.

Поэтапное описание процесса изготовления логотипов на спичках

Поэтапно процесс можно описать так:

  • Заказчик вместе подбирает в типографии подходящий макет и модель спичек. Обычно в каталоге представлен широкий ассортимент.
  • Сотрудник типографии согласовывает макет с заказчиком, вносятся индивидуальные особенности компании, контакты, нужный логотип, количество и т.д.
  • Заказчику направляют счет на оплату заказа.
  • После произведенной оплаты запускается процесс изготовления спичек с нужным логотипом.
  • После изготовления заказа происходит согласование сроков и способа доставки.
  • Исполнитель отправляет продукцию заказчику.



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