Данный автомобиль относится к категории спортивных автомобилей широкого применения. Он разработан двумя известными компаниями Toyota и Subaru и активно производится начиная с 2016 года. Он активно продавался во многих странах Северной и Южной Америки, Азии и Австралии.

По классу кузова это фастбэк купе с количеством мест 2+2. К настоящему времени она претерпела несколько этапов модернизации, что привело к улучшению не только ходовых качеств, но и повышению комфорта и лёгкости в управлении.

Автомобиль рассчитан не только на молодёжную аудиторию, но и на всех водителей, которые любят быструю и эффектную езду. Подробнее узнать о других авто линейки Toyota Sports Car можно на сайте world-arabia.com.

Характеристики спорткара Toyota GR86 2021

Основными характеристиками данного автомобиля являются:

Общий объём двигателя – 2,4 литра.

Максимальная мощность – 235 л.с.

Используемое топливо – бензин марки АИ 95. Экологический класс Евро 6.

Трансмиссия: коробка механическая, привод задний.

Временные характеристики: разгон до 100 км составляет 6,3 секунды.

Расход топлива 8,8 литра на 100 км в обычном режиме (на загородной трассе).

Объём бака – 50 литров.

Конструкция кузова: класс автомобиля «С», количество дверей две, количество мест 4.

Руль может быть расположен как слева, так и справа.

Габаритные размеры: длина – 4265 мм, ширина – 1775 мм, высота – 1310 мм, клиренс 130 мм, ширина колеи, передней – 1520 мм, задней 1550 мм, объём багажника – 226 л.

Полная масса автомобиля составляет 1600 кг.

Главные преимущества данного спорткара

Проведенные заводские испытания и опыт последующей эксплуатации позволили выявить следующие основные достоинства этого спорткара:

Оригинальный и довольно стильный внешний вид.

Современный салон, выполненный по всем правилам эргономики, с применением качественных материалов для отделки.

Хорошие ходовые качества: мощный двигатель, удачная трансмиссия, лёгкость в управлении. Шестиступенчатая механическая коробка передач обеспечивает лёгкость в управлении и выборе режима движения.

Надёжные дисковые колёса и надёжные тормоза. Достаточно вместимый топливный бак, что при указанном расходе обеспечивает большой пробег.

Надёжные тормоза с применением самых современных технологий.

Возможность участвовать вгонках различного уровня.

В салоне установлена современная мультимедийная система.

К недостаткам можно отнести достаточно высокую стоимость продажи.