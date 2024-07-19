Данный автомобиль относится к категории спортивных автомобилей широкого применения. Он разработан двумя известными компаниями Toyota и Subaru и активно производится начиная с 2016 года. Он активно продавался во многих странах Северной и Южной Америки, Азии и Австралии.
По классу кузова это фастбэк купе с количеством мест 2+2. К настоящему времени она претерпела несколько этапов модернизации, что привело к улучшению не только ходовых качеств, но и повышению комфорта и лёгкости в управлении.
Автомобиль рассчитан не только на молодёжную аудиторию, но и на всех водителей, которые любят быструю и эффектную езду. Подробнее узнать о других авто линейки Toyota Sports Car можно на сайте world-arabia.com.
Характеристики спорткара Toyota GR86 2021
Основными характеристиками данного автомобиля являются:
- Общий объём двигателя – 2,4 литра.
- Максимальная мощность – 235 л.с.
- Используемое топливо – бензин марки АИ 95. Экологический класс Евро 6.
- Трансмиссия: коробка механическая, привод задний.
- Временные характеристики: разгон до 100 км составляет 6,3 секунды.
- Расход топлива 8,8 литра на 100 км в обычном режиме (на загородной трассе).
- Объём бака – 50 литров.
- Конструкция кузова: класс автомобиля «С», количество дверей две, количество мест 4.
- Руль может быть расположен как слева, так и справа.
- Габаритные размеры: длина – 4265 мм, ширина – 1775 мм, высота – 1310 мм, клиренс 130 мм, ширина колеи, передней – 1520 мм, задней 1550 мм, объём багажника – 226 л.
- Полная масса автомобиля составляет 1600 кг.
Главные преимущества данного спорткара
Проведенные заводские испытания и опыт последующей эксплуатации позволили выявить следующие основные достоинства этого спорткара:
- Оригинальный и довольно стильный внешний вид.
- Современный салон, выполненный по всем правилам эргономики, с применением качественных материалов для отделки.
- Хорошие ходовые качества: мощный двигатель, удачная трансмиссия, лёгкость в управлении. Шестиступенчатая механическая коробка передач обеспечивает лёгкость в управлении и выборе режима движения.
- Надёжные дисковые колёса и надёжные тормоза. Достаточно вместимый топливный бак, что при указанном расходе обеспечивает большой пробег.
- Надёжные тормоза с применением самых современных технологий.
- Возможность участвовать вгонках различного уровня.
- В салоне установлена современная мультимедийная система.
К недостаткам можно отнести достаточно высокую стоимость продажи.