Как выбрать велошлем и определить его размер

Основным предназначением этого предмета является защита головы человека от травмирования при падении с велосипеда. Помимо этого, очень часто на шлеме присутствуют светоотражающие элементы. Также на него можно поместить различные аксессуары для большей комфортности. Широкий выбор велошлемов предлагает веломагазин Битый Обод на сайте http://obod.com.ua/shlema.

Специалисты выделяют несколько основных разновидностей шлемов для велосипедистов:

Стильные. Он является элементом одежды, предназначенной для велосипедиста. На простой головной убор он очень сильно похож.

Детский предназначается для велосипедистов в возрасте 2 – 12 лет. Их отличительными особенностями является оригинальная форма и окрас. Этот атрибут у ребёнка, который только учится кататься, должен быть в обязательном порядке.

Гоночный является профессиональным.

Фулфейс используется экстремальными катальщиками. Благодаря ему защищены шея и голова, а также лицо.

Котелок является моделью специализированной. Применяется любителями дерта и стрита, ВМХ.

Кросс-кантрийный тип применяется чаще остальных разновидностей. Они имеют небольшую массу и защитный козырёк. Также в нём может присутствовать москитная сетка.

Шоссейный.

В конструкцию защитного шлема входят такие элементы, как корпус и внешнее покрытие, ремешки для регулировки обхвата головы, внутренние прокладки и отверстия вентиляции, козырёк и москитная сетка, крепящиеся накладки или же светоотражающие элементы.

Параметры выбора и определение размера

При выборе изделия необходимо особое внимание обращать на размер шлема. Он должен точно подходить под параметры головы велосипедиста. Ведь если подобрать неправильно предмет, то голова не будет надёжно защищена.

В том случае, когда размер шлема маленький, то его будет невозможно натянуть на голову либо же он постоянно будет давить, что тоже неприемлемо.

Когда размер шлема большой, то прилегание будет неплотное. Из-за этого меньшая площадь энергии удара.

Чтобы правильно выбрать размер шлема, его необходимо обязательно мерить при покупке. Лучше примерить несколько вариантов, чтобы определиться с максимально подходящим изделием. Размер головы можно измерить при помощи сантиметровой ленты по окружности.

Стоит помнить о том, что на голове шлем должен размещаться прямо. Болтаться либо же сползать он не должен ни в коем случае. Почти на всех моделях присутствует настроечное кольцо для подгона размера.

По материалам: http://obod.com.ua