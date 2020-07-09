Последние новости Бишкека и Кыргызстана

Кыргызстан – сердце Центральной Азии. Республика продолжает сражаться с коронавирусной инфекцией. Безусловно, глобальная пандемия полностью изменила жизнь и деятельность государства. Киргизия в этом отношении не стала исключением. Эпидемиологическая ситуация меняется достаточно быстро и не в лучшую сторону. Всегда полезно иметь достоверный источник информации, чтобы держать «руку на пульсе» событий.

На сайте manas.news предоставляется релевантная информация об актуальной ситуации в стране. Речь идёт о всех аспектах жизни республики – политика, экономика, борьба с коронавирусной инфекцией, а также мировые тренды. Кроме того, редакция делает упор на обратную связь с гражданами страны. Всегда сохраняется возможность обратиться к журналистам для придания гласности произволу чиновников, преступной халатности врачей и т.д.

Поставка кислородных концентраторов и приостановка продажи золотых слитков

Накануне республика столкнулась с острой нехваткой кислородных концентраторов. В стране резко повысилась статистика смертности от внебольничной пневмонии (типичное осложнение после перенесённой коронавирусной инфекции).

Немедленно были закуплены кислородные концентраторы в Китайской Народной Республике. Кроме того, благотворительная организация из Катара предоставила безвозмездно ещё 420 единиц медицинской техники.

Общая стоимость гуманитарной помощи составила $250 000.

На волне ухудшения эпидемиологической ситуации Национальный банк установил запрет на реализацию золотых слитков. Напомним, что некоторая часть населения хранит собственные сбережения именно в золоте.

Тем не менее, в актуальный момент перевести золотые накопления в реальные деньги не представляется возможным.

В Кыргызстане не хватает ПЦР тестов?

За последнюю неделю наблюдается резкий всплеск заболевших. Ежедневно фиксируется по 350-500 заболевших. На волне слухов у населения возник вопрос о достаточном количестве ПЦР тестов.

Премьер-министр поспешил развеять все сомнения и кривотолки. Ниже перечислены основные тезисы заявления К. Боронова:

в стране есть запас на 69 000 ПЦР тестов;

существовала нехватка в расходниках (пробирки и т.д.) – на сегодня проблема решена;

теперь проба на анализ берётся лишь в случае, если на то есть показания.

Больницы переполнены. Продолжают создаваться временные стационары в школах. В целях предотвращения распространения эпидемии по стране, правительством было принято решение о приостановке транспортного регионального сообщения.

Сейчас Кыргызстан сравнивают с Италией (в прежние дни) из-за резкого ухудшения коронавирусной обстановки: