Как арендовать студию для видеосъемки

Сегодня многие мероприятия проходят в онлайн режиме. И большинство людей арендуют студию для видеосъёмки. Но прежде чем подобрать помещение, придётся постараться, так как оно должно быть правильно оборудовано и спланировано. На выгодных условиях аренда видеостудии возможна на сайте cinecast.ru.

Цель

В современном мире видеоконтент может быть создан для образовательных порталов, лекций, курсов или же для личного пользования.

Помимо этого, присутствуют направления, которые развиваются и существуют лишь за счёт видео. К таковым относят видеоблоггинг и стриминг ирг.

Также для записи контента в видеостудии стали приходить и предприниматели. Они записывают информацию для переговоров и совещаний. В съёмных студиях можно не задумываться о профессиональности оборудования, о настройках и прочих технических неполадках. Нужно понимать и тот факт, что организация будет более солидно выглядеть, если она арендовала студию.

Правила съёма видеостудии

Прежде чем арендовать студию, нужно определиться с её дизайном и оформлением.

При этом в учёт берётся общая специфика деятельности. Качественное освещение является залогом хороших кадров. Для создания рассеянного мягкого освещения, в котором не будет резких бликов, лучше приобрести софтбоксы. Также могут потребоваться дополнительные прожекторы или светодиодные панели.

В арендованной студии должен быть хороший звук. С этой целью используют акустические панели, выполняющие функцию шумоподавления. Именно они помогут получить чистое звучание. В арендованном помещении должно быть большое количество предметов из дерева. Звук может искажаться из-за микрофонов, встроенных в камеру. Таковыми лучше не пользоваться. Внешние микрофоны гораздо лучше. Перед наймом студии для видеосъёмки стоит помнить о некоторых правилах. Среди основных:

Снимать студию нужно заранее. При этом если изменяется время или же происходит вовсе отказ от найма, то арендатор будет платить штраф.

Минимальный период найма студии составляет 60 минут.

Время, которое было указано арендатором, считается началом расчётного периода. А вот окончательным временем, когда администратор принял зал на чистоту и исправность всех предметов.

Стоит помнить, что за сохранность всей техники ответственным является видео оператор. В случае порчи имущества он обязан будет возместить убытки.

Большинство арендодателей работают по предоплате, которая составляет не менее 50% от общей стоимости.