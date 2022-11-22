Как избавиться от клевера на газоне

Клевер является одним из самых распространенных газонных сорняков, и после того, как он укоренится, от него может быть очень сложно избавиться. Таким образом, предотвращение его роста в первую очередь является лучшим способом борьбы.

Клевер приносит пользу пчелам и бабочкам, но не нам, владельцам газонов.

Пышный зеленый газон вызывает у многих садоводов улыбку. Когда клевер и другие сорняки распространяются, они могут испортить это прекрасное зрелище. Хотя их милые маленькие цветы привлекают пчел и других опылителей, клевер конкурирует с травами и другими газонными растениями.

И хотя счастливые опылители делают нас счастливыми, это может вскоре стать проблемой, если кто-то ужалит во время игры или ходьбы по лужайке. Чтобы помочь предотвратить захват клевером вашего газона, мы собрали для вас несколько полезных советов ниже.

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Клевер на газонах: в чем причина?

Редкий или неоднородный газон оставляет место для клевера. Растения клевера размножаются либо семенами, либо раскидистыми корнями, и им нужно очень немного, чтобы процветать. Газонные травы, с другой стороны, очень требовательны к условиям выращивания и, если им не обеспечить правильный уход, будут демонстрировать чахлый рост и будут менее конкурентоспособными по отношению к инвазивным сорнякам.

Условия участка: они играют ключевую роль в предотвращении роста клевера. Траве требуется достаточное количество света рядом с рыхлой и хорошо аэрируемой почвой, такой как супесчаная почва. Клевер, однако, имеет тенденцию расти в «бедной» почве. Поэтому хорошая подготовка почвы перед посевом газона является первым шагом в профилактике клевера.

Если газон уже неравномерный или поврежден, клевер может легко укорениться.

Слишком короткая стрижка газона: слишком короткая стрижка газона повреждает газонные травы и позволяет свету достигать стелющихся побегов клевера, стимулируя его рост. Допустить ошибку при стрижке газона проще, чем вы думаете.

Недостаточно удобрений: клевер имеет особые отношения с бактериями, называемыми ризобиями, которые помогают ему получать азот из воздуха. Это дает клеверу реальное преимущество перед газонами на бедной питательными веществами почве. Только хорошо удобренный газон может противостоять клеверу.

Недостаток воды: большинство газонных трав не переносят засухи. Поэтому очень важно обеспечить правильный полив газона, чтобы он не был захвачен более сильным клевером.

Дикие сорняки быстрее распространяются на слишком сухом газоне.

Теперь остается вопрос: как клевер вообще попадает на газон? Корни и семена часто уже присутствуют в почве до посева газона. Ветер и животные также играют большую роль в распространении семян клевера.

Как только клевер начал расти, удалить его очень сложно. Вот несколько советов о том, как предотвратить и уменьшить количество клевера на газонах.

Как избавиться от белого клевера на газоне

Многолетний белый ползучий клевер ( Trifolium repens ) появляется в период с мая по октябрь с его густыми белыми и бледно-розовыми цветами. Он быстро распространяется и является наиболее распространенным видом на газонах Великобритании.

Если белый клевер растет участками, следует удалить их все.

Белый клевер растет в почве с уровнем pH от нейтрального до щелочного. Так, использование извести против белого клевера на газоне малоэффективно. Вместо этого удобрение газона является ответом.

В отличие от газонных трав, клевер приспособлен к выращиванию на бедных азотом почвах, но нуждается в сравнительно большом количестве фосфатов.

Белый клевер никогда не следует скарифицировать, так как это только приведет к его дальнейшему распространению по газону. Вместо этого используйте лопату, чтобы выкопать отдельные растения. Копайте глубоко, чтобы убедиться, что вы удалили все корни.

Покрытие белого клевера светонепроницаемым листом в течение примерно восьми недель летом может устранить его с больших площадей. Только не забудьте после этого снова засеять газон.

При высоте роста от 5 до 20 см – некоторые цветы даже до 30 см высотой! ? лезвия газонокосилки могут легко срезать и тем самым ослабить белый клевер. Однако старайтесь не подстригать траву слишком коротко.

Обзор: Белый клевер

Добавить удобрение

Выкопайте растения белого клевера

Скосите белый клевер, чтобы ослабить его

Покройте пораженные участки

Белый клевер на газоне очень трудно удалить.

Избавление от лугового клевера на газоне

С апреля по октябрь глубоко укоренившийся многолетний луговой клевер ( Trifolium pratense ) украшает газоны своими пурпурными цветами. Он растет в тех же условиях, что и белый клевер.

Поэтому для борьбы с ним можно использовать одни и те же методы: использование азотистых и бедных фосфором удобрений, выкапывая отдельные растения и закрывая их светонепроницаемым материалом. Луговой клевер не только имеет глубокие корни, требующие более глубокого копания для удаления, но также вырастает довольно высоким, от 15 до 80 см.

Его можно легко сократить с помощью газонокосилки. Будьте осторожны, чтобы не подстричь всю площадь слишком коротко, так как это ослабит газон и облегчит размножение и дальнейшее распространение красного клевера. Оптимальная длина стрижки 4-5 см.

Обзор: красный клевер

Добавить удобрение

Выкопайте растения красного клевера

Скосите красный клевер, чтобы ослабить его

Покройте пораженные участки

Луговой клевер ( Trifolium pratense ) используется в сельском хозяйстве в качестве питательного корма для коров, а также в качестве сидерата вместе с другими разновидностями клевера и травами.

Как избавиться от кислицы

Кислица — это сорняк, похожий на клевер, с желтыми цветками, который часто принимают за клевер.

Кислица рожковая ( Oxalis corniculata ) не так проблематична — она однолетник и не распространяется корнями. Кислица обыкновенная ( Oxalis acetosella ), с другой стороны, является многолетним растением и выживает благодаря своим ползучим корневищам.

Профилактика кислицы немного отличается от клевера, и методы также различаются для каждого вида.

Кислица распространяется своими ползучими корневищами.

Известкование: Общим для всех видов кислицы является то, что им нравится расти на богатой питательными веществами, богатой гумусом и кислой почве. С помощью быстродействующей садовой извести вы можете снизить значение pH почвы. Нейтрализация естественных кислот в почве делает ваш газон немного менее привлекательным для кислицы. Добавление извести также увеличивает активность микроорганизмов, что может повысить плодородие почвы. Прежде чем известковать газон, мы рекомендуем провести тест на pH, чтобы убедиться, что вы применяете нужное количество извести.

Секатор для сорняков: с помощью секатора для сорняков вы можете удалить все виды кислицы без особых усилий. Обязательно вырвите весь стержневой корень, иначе растение вырастет снова.

Ползучая кислица — однолетнее растение, которое можно удалить скарификацию.

Скарификация: для некоторых видов кислицы скарификация является проверенным методом удаления. Но это не относится к кислице обыкновенной ( Oxalis acetosella ) и кислице прямой ( Oxalis stricta ). Обе растут через корневища, и скарификация этих видов только подтолкнет их к еще большему распространению. Однако для многих других однолетних видов кислицы, таких как кислица рожковая ( Oxalis corniculata ), скарификация действительно может их уничтожить.

При скарификации участка газона необходимо удалить все сорняки в пораженной области, корни и все остальное. После этого важно повторно засеять газон , чтобы восстановить голые участки. Поскольку щавель неравнодушен к тени, рекомендуется подсев теневыносливыми семенами для газонов. Семена для тенистых газонов адаптированы к требованиям тенистых мест сада и поэтому могут успешно конкурировать с нежелательными сорняками.

Выкапывание: если у вас нет под рукой скарификатора, вы также можете использовать лопату. Не забудьте повторно засеять область после этого.

Покрытие: Использование газонокосилки против кислицы малоэффективно, так как высота роста растения слишком мала. Вместо этого наложите на пораженный участок светонепроницаемую ткань, придавив ее, чтобы ее не сдуло. Примерно через шесть-восемь недель сорняк должен погибнуть. Конечно, газон тоже пострадает от недостатка света, но восстанавливается он гораздо быстрее, чем кислица.

От кислицы прямой нельзя избавиться путем скарификации.

Пересев: В случае упрямых видов кислицы обычно нет другого выбора, кроме как удалить весь верхний слой почвы и повторно засеять газон, особенно если это многолетник. При подготовке почвы к повторному посеву важно тщательно удалить каждый фрагмент корня. Затем обязательно оставьте участок под паром как минимум на две недели перед повторным посевом газона — это время позволит вам обнаружить любые пропущенные фрагменты корней, пытающиеся прорасти заново. Удалите все проросшие растения перед посевом газона.

Обзор: удаление кислицы

Скарифицировать пораженный участок

Выкопайте растения щавеля

Покройте пораженные участки

Повторный посев для нового роста газона

Профилактика клевера и кислицы на газоне

Профилактика — лучшая стратегия, когда дело доходит до борьбы с клевером на газонах. Вот что вам следует учитывать, если вы не хотите, чтобы клевер был на вашем газоне:

Удобрение: как уже упоминалось, хороший запас питательных веществ является ключом к контролю и предотвращению клевера на газонах. Удобрения с высоким содержанием азота и низким содержанием фосфатов чрезвычайно эффективны.

Почва: перед посевом газона лучше всего убедиться, что почва рыхлая, не слишком глинистая и хорошо аэрируемая. Чтобы улучшить тяжелую почву, добавьте немного песка в верхний слой. Также можно скарифицировать и отшлифовать существующий газон, особенно если почва довольно богатая глиной и тяжелая. Скарификацию следует повторять только раз в несколько лет, поскольку слишком частая скарификация замедляет рост травы.

Полив: Газонные травы менее устойчивы к засухе, чем большинство растений клевера. Поэтому важно правильно поливать газон. Хорошей идеей будет выяснить, какой тип газонной травы у вас есть, чтобы узнать, как лучше всего поливать газон.

Обрезка: регулярное скашивание газона способствует тому, чтобы травы разветвлялись и образовывали плотную поверхность. Это снижает риск укоренения клевера.

На затененных газонах особенно часто растет кислица.

Известь: чтобы отпугнуть кислицу, поддерживайте почву от слегка кислой до нейтральной — если почва слишком кислая, кислица будет процветать. Мы рекомендуем провести тест pH почвы, чтобы проверить уровень кислотности и узнать, сколько извести вам нужно внести. Если тест pH показывает, что почва слишком кислая, попробуйте применить быстродействующую известь.

Правильные семена травы: кислица любит тень. К сожалению, это не относится к большинству смесей для газонов. Поэтому важно подобрать правильную смесь семян трав для тенистых газонов, чтобы предотвратить появление кислицы.

Резюме: Профилактика клевера и кислицы

Смешайте песок с тяжелой почвой

Скарифицировать каждые несколько лет

Хорошо удобряйте

Поливайте правильно

Еженедельно косить

Применяйте известь по мере необходимости

Используйте смеси семян трав для тени для затененных участков.

Здоровый газон — лучшая защита от клевера.