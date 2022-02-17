Выбор женского белья для женщин — дело ответственное. В большинстве случаев, чтобы повысить комфорт при ношении и сделать его визуально не видимым под одеждой, выбирают бесшовное белье для женщин.

Что такое бесшовное белье

Бесшовное белье носит название «слип-белье» и отличается особой сексуальностью и удобством. Такое белье визуально не заметно под нарядами из тонких тканей.

Его можно с легкостью носить в самую жаркую погоду и при этом не бояться, что капельки пота будут видны на одежде.

Бесшовное белье создается из современных тканей, например, микрофибра, хлопок и полиамид. Эти ткани хорошо пропускаю воздух и прекрасно утягивают.

Благодаря микрофибре белье отлично держит свой вид долгие годы. При выборе бесшовного белья обратите внимание на:

Состав ткани. Если кожа чувствительна к тканям, то выбирайте белье из хлопка. В остальных случаях ткань может быть любой.

Текстура ткани влияет на его видимость под одеждой. Если одежда облегающая или из прозрачных тканей, то стоит выбирать гладкое белье без швов.

Размер влияет на посадку белья. Бесшовное белье прекрасно тянется, поэтому если хочется, чтобы по фигуре оно сидело наиболее плотно, то можно взять на один размер меньше привычного. Если же наоборот более свободно, то стоит взять на размер больше. При выборе бюстгальтера делайте ставку на те модели, которые визуально приподнимают грудь.

Виды бесшовного белья

Бесшовное белье уместно для любого наряда, для работы, занятий спортом и выхода в свет.