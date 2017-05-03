Как играть в Майнкрафт онлайн бесплатно?

Безусловно, существуют сервера Minecraft, которые позволяют играть совместно с друзьями. Но в этой статье будет предложен другой способ. Рассчитан он в большей степени на детей и родителей. Суть заключается в следующем, когда ребёнку необходимо ехать в детский сад – он очень капризничает. Вставать приходится рано (главным образом из-за напряжённого трафика). В результате ребёнок скандалит, из-за того что хочет спать.

Игры Майнкрафт гарантированно дадут возможность захватить его внимание на всё время пути от дома до детского сада. Безусловно, игры эти достаточно лёгкие и могут без всякого сомнения быть использованы на мобильном Интернете.

Нужно ли что-то устанавливать?

Многие родители ищут конкретные игры (неважно – на планшет или на ноутбук), занимаются их установкой. Какие-то из них запускаются, какие-то нет… Зачем тратить время, когда можно решить проблему значительно проще.

В Интернете можно найти достаточно большое количество веб-сайтов, которые посвящены небольшим играм, написанным на flash или Java. Суть заключается в том, что после нажатия кнопки старт, весь необходимый контент игры скачивается с Интернета и запускается прямо непосредственно в браузере.

Не стоит забывать о том, что далеко не все игры подобного рода являются детскими и безобидными. По этой причине рекомендуется потратить 5 минут, чтобы выбрать 5 наиболее безобидных детских игр.

Чтобы ребёнок мог самостоятельно выбирать исключительно между ними, можно сохранить ярлык каждой страницы с игрой и сохранить на рабочем столе. В крайнем случае, в закладках создаём отдельную папку для удобства ребёнка, где будут располагаться его игры.

С клавиатурой намного удобнее!

Игры онлайн на самом деле могут быть запущены на любой платформе:

ноутбук;

смартфон;

планшет и т.д.

Однако, для управления потребуется использование мыши и клавиш (зачастую только клавиш). Несмотря на это, гораздо удобнее, когда клавиши и дисплей не находятся на одной плоскости.

Другими словами, ноутбук – это идеальная платформа для игр в машине.

Благодаря подобному подходу ребёнок перестанет капризничать, так как его внимание переключиться на игру. Вполне возможно, что вариант с Майнкрафтом не сработает. Тогда рекомендуется выбрать игру, располагающую яркими цветами.

Детская психология так устроена, что ребёнок попросту не сможет игнорировать её (он гарантированно начнёт в неё играть). Подводя итог, следует сказать, что подобное поведение в отношении ребёнка оправдано только в конкретной ситуации (поездка ранним утром до детского сада). Если ноутбук вручается ребёнку, дабы тот отошёл и не мешал родителю смотреть телевизор, это является, мягко говоря, некорректным (с любой точки зрения).

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В видео демонстрируется, как популярный блоггер играет в Minecraft: