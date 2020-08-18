Как делают картонную упаковку в компании «ПЕЧАТНЯ»

Качественная упаковка из картона должна быть надежной, привлекательной, содержать элемент рекламы, то есть – продавать товар и сохранять его целостность. Многие производители отказываются от пластика в пользу экологически безопасных материалов.

С другой стороны высокие требования к прочности и функциональности сужают круг выбора. Являясь лидером полиграфической отрасли в России и СНГ, компания «ПЕЧАТНЯ» предлагает лучшие решения в сфере упаковочной индустрии. Как и из чего делают правильные коробки в кратком обзоре.

Цена, материал, конструкция

Предприятие «ПЕЧАТНЯ» выполняет полный цикл работ, от дизайна до отгрузки готового тиража заказчику. Прямые поставки от производителей картона позволяют поддерживать лояльную ценовую политику. Отсутствие переплат посредникам в закупках сырья уменьшает стоимость конечной продукции без ущерба качеству.

Для изготовления коробок используется картон из контролируемой древесины. Это означает, что леса возобновляются, взамен каждого срубленного дерева высаживается не менее 5 новых. Факт ответственного лесопользования подтверждают Сертификаты FSC и PEFC.

Парк высокотехнологичного оборудования, не имеющий аналогов в России, дает возможность выпускать коробки различной конфигурации, до 6 точек склейки. Выполняется отделка – лакирование, фольгирование, глиттер, тиснение, конгрев. Доступно нанесение шрифта Брайля.

Технологический процесс и контроль качества

Процесс изготовления картонной упаковки начинается с разработки макета. «ПЕЧАТНЯ» использует материалы заказчика и предлагает услуги собственного конструкторского бюро. Специалисты с большим опытом и профессиональными знаниями создают эксклюзивные бренд-цвета, цветовые эталоны, макеты с нуля и по эскизам клиентов.

Полный комплекс допечатной подготовки предполагает создание пробного образца. После согласования деталей заказ поступает в работу. Офсетная печать обеспечивает высокую скорость при изготовлении даже особо крупных тиражей.

Большинство машин оснащено встроенной автоматической системой контроля качества. Отбраковка происходит во время печати без остановки процесса. На всех этапах продукцию проверяют контролеры ОКК. Выходной контроль качества осуществляют модули Accucheck. Это самые точные приборы от швейцарского производителя полиграфической техники BOBST.

Картонная упаковка должна соответствовать высоким стандартам и быть не дороже продукта, который она продает. Выбирайте лучшее!