Как делают фотопечать на футболках

Любой принт на футболке делает ее яркой и необычной, ну а если хочется нанести свой уникальный рисунок, то всегда можно обратиться в специальную контору или сделать самому.

Сейчас существует много способов нанесения рисунка на ткань, но если нужна качественная фотопечать на футболках, то переходите по ссылке. А в этой статье мы расскажем, какие есть способы фотопечати и их процесс.

Известные методы нанесения принта

Шелкография или нанесение печати через трафарет. Этим методом краска наносится на поверхность через трафарет. Используется не только для ткани, но и для стекла, пластика, бумаги и так далее. Краски тоже существуют разных видов для разного результата. Для ткани подходит пластизолевая краска, которая после нанесения должна запечься. Таким способом она прослужит дольше.

Термотрансфер

Виды нанесения краски:

струйным принтером;

трафаретный метод;

с помощью пленки;

лазерным принтером.

Самый лучший струйный метод, а остальные даже не следует рассматривать. Этот метод припечатывает рисунок с помощью термопресса, который нагревается до высоких температур. Печатать рисунок стоит на специальной бумаге, если рисунок со словами, то в зеркальном виде. Далее вырезается плоттером и ложится на выглаженную ткань. Таким методом рисунки на вещах будут держаться долго и не отойдут.

Цифровая прямая печать

Этот вид печати нельзя назвать идеальным и далее мы обоснуем почему.

Да, нанести рисунок на футболку так же просто, как и печать на бумаге в обычном принтере. Минус состоит в том, что печатать можно только на белой футболке или белом фоне. Если футболка синяя, то сначала наносят слой белой краски в виде фона и сушат. А вот потом уже наносится рисунок. Это не только затратно, но рисунок недолговечный.

Флекс

Это нанесения рисунка с помощью текстильных аппликаций. Пользуется популярностью в фотопечати надписи и логотипа, чаще всего не более чем в 3-4 цветах. Нанесение такое же, как и термотрансфера, только рисунок вырезается из текстильной пленки.

Еще на что следует обратить свое внимание, так это на бумагу. Она должна быть специально изготовленной для сублимации.

Какая бумага существует:

Бумага для светлой ткани. Для темной ткани. Для переноса на твердую поверхность. Бумага «холодная деколь».

Все методы фотопечати не являются заменяемыми и применимы для каждого отдельного случая. Кто-то выбирает печать для больших тиражей, а кому-то нужен эксклюзив. В любом случае, выбор есть и для каждого он свой.