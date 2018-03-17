Как делать виниловые магниты

Одним из самых популярных сувенирных продуктов является магнитик на холодильник. Эти изделия можно найти практически в любом специализированном магазине.

Но изготовить такую продукцию можно и самостоятельно. Узнать, как правильно подобрать материалы для решения данных задач можно на сайте https://promagnit.ru/ploskie-vinilovye-magnity-2/.

Запасаемся инструментами

Сегодня магнитики очень часто изготавливают из специального винила. Этот материал напоминает собой обычную резину, которая дополняется свойствами магнетизма. Данный продукт значительно упростил технологию изготовления магнитов.

Сегодня их можно производить даже в домашних условиях. Для осуществления такой задачи вам понадобится несколько вспомогательных инструментов:

принтер. Обратите внимание, что для таких целей не нужны специальные устройства, так как печать будет происходить на бумаге. Здесь важно только то, чтобы принтер выдавал качественный результат;

инструменты для обрезки винила. Можно использовать линейку и нож, но лучше всего отдавать предпочтение механизированным приборам;

компьютер и программа для обработки изображений. Самым распространенным вариантом является Photoshop.

Технология изготовления

Получить магнитики из винила довольно просто. Данный процесс состоит из таких последовательных действий:

Изначально нужно подготовить картинки для ваших магнитов. Здесь вы ограничены только своей фантазией и личными предрассудками. Чтобы магнит смотрелся красиво, нужно предварительно обработать изображение в одном из графических редакторов. Для этого подгоняется размер, накладывают несколько фильтров и подбирают цветовую гамму. Если вы используете фотографии людей, тогда их можно обрамлять красивыми рамками. На данном шаге изображения распечатывают и вырезают. Этот процесс является самым важным, так как от этого зависит внешний вид магнита. После этого нужно картинку приклеить на винил. Здесь уже существует несколько решений данной проблемы. Самым простым вариантом является использование винила с самоклеящимся слоем. Можно применять также и фотобумагу, которая оснащена подобным слоем. Альтернативой является двухсторонний скотч, с которым работать немного сложнее. После наклеивания следует просто вырезать магнитик ножом.

Изготовление виниловых магнитов довольно простая процедура, требующая только немного времени и специализированных материалов.