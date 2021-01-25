Методы раскрутки форума в интернете

Многие считают что формат форума немного устарел и нет смысла им заниматься так как особой прибыли он не даст. Владельцы успешных таких площадок готовы с этим поспорить так как интересный форум всегда найдет своего читателя. Но как создать и раскрутить форум, чтобы он действительно стал популярным и окупил все потраченные средства и время?

Более подробную информацию про раскрутку форума в интернете можно узнать на сайте https://2x2forum.ru/blog/raskrutka-foruma-samostoiatel-no.

С чего начать

Сам процесс создания форума несложный.

Есть огромное количество специальных площадок где это можно сделать за очень короткий срок. Однако это самый первый и несложный этап. Необходимо также определиться с тематикой. Дучше, чтобы это была какая-то конкретная одна тема потому что форумов обо всём на свете и так достаточно интернете.

Индексация и добавление в каталоги

Ещё один важный момент, который небходим с самого начала, это индексация.

Поисковые системы должны проиндексировать новый ресурс, увидеть его, чтобы впоследствии выдавать в результатах поиска, если пользователи будут искать что-то по теме.

Также необходимо добавить форум в белые каталоги. Это тоже привлечет аудиторию.

Раскрутка форума

Важно, чтобы он на момент раскрутки не был "голым". Должны быть темы, разделы, подтемы, обсуждения, формат "Вопрос-Ответ" и не только.

На первых порах лучше обратиться к фрилансерам или копирайтерам, создав на специальных биржах задания. Стоимость можно указать небольшую. В качестве вознаграждения заказчик, коим является владелец форума, оставит положительный развёрнутый отзыв на бирже для исполнителя и добавит его свой белый список. В плюсе останутся все.

После того как как сайт немного заполнен и есть тема для обсуждения можно приступать к его раскрутке.

Способы продвижения форумы

Наращивание ссылочной массы. Можно заказывать на специальных биржах статьи которые будут публиковаться на других площадках с активной ссылкой на этот форум.

Социальные сети. Ещё один очень мощный на сегодняшний день инструмент для продвижения.

Реклама на других форумах. Это можно сделать за деньги, либо в виде взаимного пиара. Необходимо найти форум примерно с такой же тематикой, либо с похожей целевой аудиторией. Каждый рекламируют друг друга. Выхлоп небольшой, но он есть. С учётом того что данный вид раскрутки денег не стоят, почему бы не попробовать?!

Кроме того, необходимо следить за качеством контента.

Должна быть обязательно модерация, чтобы удалять оскорбительные сообщения, троллей, спам. На форме должно быть комфортно и интересно. И тогда читатели придут сами и станут постоянными.