Как делается заправка баллонов техническим кислородом?

Кислород в качестве газа используется широко в народном хозяйстве – не только в медицине, но и в сварочном деле. Существуют некоторые технические особенности безопасного использования, хранения кислорода. В особенности это касается процедуры заправки баллонов. Обыватель наверняка не знает о том, что в пунктах заправки газовых баллонов кислород хранится в сжиженном состоянии. Важно отметить, что такое агрегатное состояние является невыгодным для заправщиков – газ испаряется в больших объёмах при хранении.

Однако, именно сжиженный газ позволяет обеспечить максимально безопасное хранение. На сайте https://kriogen.biz/ Вы сможете приобрести кислород в баллонах напрямую от производителя (завод). Оценка баллонов для хранения происходит многоступенчато, брак исключается в принципе.

Два способа заправки кислородного баллона

Первоначально специалисты оценивают баллон на предмет его актуального ресурса. Кстати говоря, важно оставлять в баллоне небольшое количество кислорода. Это позволит специалистам осуществить качественное сравнение с газом, который будет закачиваться.

На практике используют два метода заполнения баллонов:

насосный;

безнасосный.

Для закачки применяется не переохлаждённый газ. В баллоне самым слабым местом является вентиль. Он чаще всего и подвергается повышенному износу из-за регулярных циклов закрытия/открытия.

Вентиль баллона невозможно отремонтировать. В случае, если он отработал свой ресурс, осуществляется его полная замена на новый аналог. Важно подчеркнуть, что в кустарных условиях замена вентиля запрещена! Процедура выполняется только в заводских условиях.

Проверка самого баллона на наличие течей

Перед заправкой газа специалисты тестируют и сам баллон. Применяется гидравлический способ тестирования, а именно – в баллон закачивают воду под высоким давлением (300 кг/см²).

Указанное давление удерживается в течение 5 минут. После этого срока уровень давления в баллоне снижается до номинального/рабочего. Корпус баллона тщательно осматривается на предмет течей, капель, запотеваний.

Лишь успешно пройденные испытания позволят использовать баллон повторно.

Тем не менее, даже герметичный баллон запрещается транспортировать по цеху без использования специальной тележки на мягких колёсах. Кислород – сильный окислитель. Важно, чтобы кислородный баллон располагался не менее, чем за 5 метров от сварочного аппарата.

Смотрите также: Узнайте об устройстве спирального компрессора. Описание назначения газорегуляторных пунктов — http://www.propr.me/naznachenie-gazoregulyatornyx-punktov-chto-eto-i-ix-vidy/

В видео Игорь Негода осуществляет заправку малого баллона от большого в гаражных условиях: