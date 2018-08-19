Gira Standard 55 – безопасность в каждом доме

Этим вопросом задается чуть-ли не каждый владелец частного дома. Ведь часть всех происшествий происходит именно из-за этих факторов, о которых мы сегодня поговорим. Речь идет о системе электроснабжения. Да, да, именно о ней.

Если ее неправильно обустроить, тогда может возникнуть замыкание, а дальше по цепочке – возгорание, выход из строя всего технологического оснащения, и авария на подстанции.

Такие, на первый взгляд, незначительные приспособления играют ключевую роль. От них зависит правильная передача электричества приборам, которые его используют. Поэтому, к выбору этих устройств следует отнестись с максимальной ответственностью.

В первую очередь необходимо обратить внимание на конструкцию приспособления. Она должна быть не хрупкой – от этого показателя зависит то, насколько долго прослужит изделие.

После этого, следует тщательно осмотреть всю конструкцию. На ней должны присутствовать обозначения и маркировка – в противном случае такие приборы брать не стоит, так как это будет китайская подделка.

Также нужно осмотреть внутренность розетки или выключателя. Все контакты, клеммы должны быть надежно спаяны, не болтаться.

Если же это не так, тогда такой прибор категорически не рекомендуется приобретать. Ненадежно закрепленные контакты будут пропускать ток, и могут спровоцировать короткое замыкание, выходит из строя все системы электроснабжения.

Почему стоит присмотреться к Gira Standard 55?

Изделия обладают:

уникальным дизайном. Приборы имеют необычный визуальный стиль. Это дает возможность преобразить как весь интерьер, так и отдельную составляющую. Помимо этого, розетки и выключатели Gira обладают плавными формами, светлой цветовой гаммой.

высокой практичностью. Устройства имеют прочную конструкцию. Это гарантирует длительный срок службы, и надежную работу всей системы энергоснабжения.

функциональностью. Приборы не пропускают электричество, защищены от возникновения короткого замыкания, сбоев в работе. Благодаря этому, устройства эффективно используются в любых строительных объектах.

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Далее на видео вы можете ознакомиться с обзором устройств GIRA.