Как делается видеосъемка рекламных роликов для бизнеса?

Реклама по сей день остаётся главным двигателем торговли. Важно использовать в рекламной компании различные виды контента – в том числе и аудиовизуальный. Именно такой способ подачи информации позволяет наиболее эффективно влиять на потенциального клиента. Проблема в том, что рекламодатель не в состоянии произвести качественную рекламу самостоятельно. Настоятельно рекомендуем при производстве рекламных видеороликов сотрудничать исключительно со специалистами.

Заказать видеоролик в Ижевске не составит труда. Рекламные конторы предоставляют широкий спектр услуг. Главная задача для рекламодателя – выявить, где профессионалы, а где дилетанты, желающие урвать максимальный рекламный бюджет.

Типичный подход профессионалов

Профессионалы с заказчиком всегда работают по определённой схеме. Полезно изначально быть с ней ознакомленным. Обратите внимание на следующие этапы сотрудничества:

разработка общей концепции и её согласование с заказчиком;

выбор режиссёра для подобранной концепции;

разработка сценария;

согласование сценария с заказчиком;

сбор материальной базы, поиск съёмочных сцен, локаций;

осуществление съёмочного процесса с черновым звуком;

демонстрация заказчику отснятого материала;

постпродакшн (профессиональная озвучка, монтаж).

Насколько можно заметить, профессионалы находятся в тесном контакте с заказчиком на протяжении всего процесса производства рекламного ролика. Это позволяет исключить недопонимания в последующем.

Кроме того, заказчик по итогу получит именно то, за что заплатил выделенный бюджет.

Сроки производства рекламного ролика

Фактические сроки при производстве рекламного аудиовизуального контента зависят от принятой концепции. Естественно, влияет и общий хронометраж ролика. В среднем профессионалы готовы предоставить законченный (подготовленный для публикации, демонстрации) продукт минимум за 2 недели.

Однако, если предполагается использование не натурных съёмок, а работа с 3D графикой, готовый результат может быть получен и быстрее.

Сроки профессионалы прописывают в договоре. Обратите внимание на пункт, отвечающий за неустойку (если сроки будут нарушены)

Полноценное производство рекламного ролика (с привлечением профессионального оборудования, актёров и т.д.) обойдётся не менее, чем в 250 000 рублей. Речь идёт о хронометраже до 7-8 минут.

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В видео профессионал расскажет о том, как написать сценарий для современного рекламного ролика: