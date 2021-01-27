Как делается видеосъемка рекламных роликов для бизнеса? Узнайте о профессиональном подходе.
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Как делается видеосъемка рекламных роликов для бизнеса?

27 января 2021

Реклама по сей день остаётся главным двигателем торговли. Важно использовать в рекламной компании различные виды контента – в том числе и аудиовизуальный. Именно такой способ подачи информации позволяет наиболее эффективно влиять на потенциального клиента. Проблема в том, что рекламодатель не в состоянии произвести качественную рекламу самостоятельно. Настоятельно рекомендуем при производстве рекламных видеороликов сотрудничать исключительно со специалистами.

Заказать видеоролик в Ижевске не составит труда. Рекламные конторы предоставляют широкий спектр услуг. Главная задача для рекламодателя – выявить, где профессионалы, а где дилетанты, желающие урвать максимальный рекламный бюджет.

Типичный подход профессионалов

Типичный подход профессионалов

Профессионалы с заказчиком всегда работают по определённой схеме. Полезно изначально быть с ней ознакомленным. Обратите внимание на следующие этапы сотрудничества:

  • разработка общей концепции и её согласование с заказчиком;
  • выбор режиссёра для подобранной концепции;
  • разработка сценария;
  • согласование сценария с заказчиком;
  • сбор материальной базы, поиск съёмочных сцен, локаций;
  • осуществление съёмочного процесса с черновым звуком;
  • демонстрация заказчику отснятого материала;
  • постпродакшн (профессиональная озвучка, монтаж).

Насколько можно заметить, профессионалы находятся в тесном контакте с заказчиком на протяжении всего процесса производства рекламного ролика. Это позволяет исключить недопонимания в последующем.

Кроме того, заказчик по итогу получит именно то, за что заплатил выделенный бюджет.

Сроки производства рекламного ролика

Сроки производства рекламного ролика

Фактические сроки при производстве рекламного аудиовизуального контента зависят от принятой концепции. Естественно, влияет и общий хронометраж ролика. В среднем профессионалы готовы предоставить законченный (подготовленный для публикации, демонстрации) продукт минимум за 2 недели.

Однако, если предполагается использование не натурных съёмок, а работа с 3D графикой, готовый результат может быть получен и быстрее.

Сроки профессионалы прописывают в договоре. Обратите внимание на пункт, отвечающий за неустойку (если сроки будут нарушены)

Полноценное производство рекламного ролика (с привлечением профессионального оборудования, актёров и т.д.) обойдётся не менее, чем в 250 000 рублей. Речь идёт о хронометраже до 7-8 минут.

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В видео профессионал расскажет о том, как написать сценарий для современного рекламного ролика:



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