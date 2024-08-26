Как делается светотехническое проектирование

Как в любом проекте, здесь также необходимо заранее прорабатывать все детали в структуре освещения и энергопотребления с расчетом освещенности, с размещениями приборов и прокладками кабеля, дизайнерским оформлением.

Разрабатывается документация и сметы для проведения работ, спецификации поставок оборудования. Проектированием освещения занимается компания https://insertdesign.ru/services/lighting-design/.

Этапы проектирования

При разработке проекта учитываются требования свода правил СП52.13330-2016. Работы по этапам:

Разработка технического задания. Для проектирования задается заказчиком структура, требования, объемы бюджета и сроки выполнения.

Исполнитель обследует объект. Сбор документации и данных, обмеры, фото фиксация. Обсуждения.

Формируется концепция и разрабатывается дизайн-проект. Рассматриваются примеры и аналоги, согласуются предложения проектировщика с желаниями заказчика. По формирующейся структуре создаются визуализационные 3D-модели. По данной структуре будут составляться реальные расчеты и чертежи.

Расставляется по схемам оборудование – светильники, кронштейны крепления.

Рассчитывается освещенность – основа проекта в соответствии с нормами санпин и ГОСТ, снип.

Подбирается светотехническое оборудование в соответствии с расчетами – по потоку, мощности, направленности, цвету. Учитывается порядок бюджета для выбора приборов.

Проектируются кабельные трассы для подвода питания к приборам. Учитываются нормы, а также внешний вид кабельных каналов, внутренняя и внешняя отделка для скрытых проводок.

Разрабатываются электротехнические чертежи. Рассчитывается общая нагрузка в электросети, требуемые сечения кабелей и их тип, электрические щиты питания и средства автоматической защиты по потребляемой мощности на каждом канале. Учитываются требования электрической безопасности.

Планируется система управления освещением и автоматика.

Составление спецификаций вех материалов и оборудования для закупок. Осмечиваются все операции по составу, объемам и расценкам.

Итоговым разделом проекта является его технико-экономическое обоснование.

Применение проектирования в светотехнике

Светотехническое проектирование применяется во всех областях, которые затрагиваются общим строительством: архитектура, ландшафты, интерьеры и офисы, промышленное строительство, торговые площади, планирование общественных пространств.

Организация-разработчик должна входить в объединение СРО, иметь опыт работ, квалифицированных дипломированных специалистов.