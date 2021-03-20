Как делается разработка мобильных приложений

Жизнь современного человека меняется со скоростью света. Сфере бизнеса необходимо адаптироваться под современные реалии, если планируется расти и развиваться. Мобильные приложения, которые еще совсем недавно казались какой-то диковинкой, сейчас для многих компаний являются мощнейшим инструментом для продвижения, расширения целевой аудитории и продаж.

Поэтому, если были взвешены все «за» и «против», и принято решение создать мобильное приложение, необходимо доверить эту задачу профессионалам. Узнать об особенностях разработки программного обеспечения на заказ можно подробнее тут.

Как разрабатывается мобильное приложение

Этот процесс включает в себя несколько этапов.

Сроки и стоимость разные, зависят от сложности проекта. Мобильное приложение можно сравнить с компьютерной программой. Есть простенькие программы, которые весят немного и выполняют какой-то ограниченный набор функций.

А бывают очень сложные, тяжёлые и многофункциональные программы. Несложно догадаться, что разработка таких проектов отнимет больше времени и денег. То же самое с мобильными приложениями.

Всё зависит от задачи, которую поставил клиент. Не всегда сами клиенты знают, что им нужно. В этом случае они могут проконсультироваться со специалистами, которые помогут определить подходящий вариант в соответствии с особенностями сферы деятельности заказчика.

Помимо сферы бизнеса мобильные приложения могут потребоваться и другим организациям. Это могут быть какие-то государственные органы, контролирующие учреждения, школы, медицинские центры и не только.

Все они также обращаются к специалистам для решения этой задачи. Само создание мобильного приложения включает в себя следующие этапы:

Разработка проекта

Создание технического задания

Проектирование и дизайн

Программирование (разработка)

Далее, когда основная часть работы выполнена, осуществляется тестирование на предмет выявления багов и каких-то ошибок. Если они имеются, их оперативно устраняют и всё перепроверяют, тестируют заново.

И только потом клиент получает готовый продукт.

Кому доверить разработку мобильного приложения

Предложений таких услуг на рынке достаточное количество.

Очень много частных разработчиков, которые предлагают услугу по цене в несколько раз ниже специализированных компаний. Низкая цена конечно привлекательная, но гарантий никто не даёт.

Поэтому если речь идет о серьезном проекте, а заказчиком является крупная солидная компания, приложение должна разрабатывать опытная команда профессионалов.