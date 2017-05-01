Как пить воду «Донат магний»

О похудении мечтают многие женщины и мужчины. Именно для них разработано множество методик и диет, одна из которых предлагает употреблять много воды, которая будет заменой еды.

Однако это достаточно рискованно, так как большой объем жидкости может нанести организму вред. Другое дело, если пить минеральную воду, к примеру, «Донат Mg», которая добывается в Словении. Об этом подробнее можно узнать на сайте https://goslovenia.com.ua/water-donat/.

Полезные свойства

Природную воду «Донат магний» называют легендарной, так как она известна с давних времен и славится необычными характеристиками.

Она поможет не только похудеть, но и в таких случаях:

активизирует перистальтику кишечника, спасает от запоров, способствует очищению организма от токсинов;

пополняет недостаток магния в организме, который участвует в строительстве крепких костей и зубов, регулирует уровень сахара в крови, контролирует сокращения мускулатуры (вместе с кальцием);

стабилизирует кислотность желудочного сока, облегчает состояние во время изжоги;

устраняет дефицит Mg в организме курильщиков, спортсменов, после стресса;

убирает похмельный синдром, так как снижает уровень мочевой кислоты;

снижает давление;

понижает уровень холестерина;

успокаивает и расслабляет;

спасает от спазмов мышц и т.д.;

устраняет аритмию;

способствует сжиганию жира.

Говорят, что такая вода лечит бесплодие у мужчин, не дает образовываться желчному камню.

Однако людям с почечной недостаточностью и проходящим диализ такую воду пить не рекомендуется.

Правильное потребление

При желании похудеть на воде «Донат», следует ее употреблять должным образом – только в этом случае она будет эффективна.

Существует две схемы для такой цели:

Пить воду натощак, но предварительно подогреть ровно тот объем, который вы выпьете за раз (стакан залпом), до 30-37 градусов. Делать это надо три месяца каждый день за полчаса перед приемом пищи. Всего за сутки следует выпивать от 300 до 500 мл воды. Пить 100 мл холодной воды (17-18 градусов) перед едой и перекусами, во время еды. Вода пьется в этом случае медленно, небольшими глоточками. Курс – тоже три месяца, но между ними месяц – перерыв.

Если «Донат Mg» употреблять в соответствии с вышеуказанными правилами, то можно оздоровить организм и хорошо похудеть. Эту воду действительно можно назвать волшебной.