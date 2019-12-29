Как делается раскрутка в Инстаграм и Ютуб?

Если молодой исполнитель хочет не только получать удовольствие от занятий творчеством, но и зарабатывать на нём, ему придётся обрести лояльную аудиторию (фанатскую базу). Телевидение, радио и сегодня подходят для продвижения артистов. Однако, если говорить о соотношении эффективность/время, с Интернетом сравниться не может ничто в этом мире. Действительно, только Интернет способен сделать артиста популярным во всём мире в одно мгновение. Лидерами в музыкальном сегменте на Youtube остаются, как ни странно, индусы. Для примера, клип Норы Фатехи «Garmi» установил новый рекорд 45 000 000 просмотров за сутки после публикации.

Нет ничего удивительного в том, что молодые исполнители хотят обрести понимание основных принципов продвижения в Youtube. Если необходим гарантированный эффект в сжатые сроки, проще всего обратиться к профессионалам. На сайте https://ros.media/news/3 агентство РосМедиа может предоставить полный спектр услуг по продвижению в топовых социальных сетях.

Инстаграм менее эффективен в сравнении с Ютубом

Любой СММ-щик подтвердит, что контент в Инстаграм живёт гораздо меньше, чем на Youtube. Успешное продвижение на топовом видеохостинге способно приносить «дивиденды» в виде просмотров на протяжении многих лет.

Но это не означает, что от Инстаграм следует отказаться. Личный аккаунт определённо необходим. Ведь именно он позволит общаться с фанатами напрямую. Ниже представлены рекомендации по раскрутке Инстаграм-аккаунта:

выявление целевой аудитории;

разработка контент-плана;

регулярность постинга;

активное использование сторис;

проведение розыгрышей и гивэвеев;

проведение прямых трансляций.

Здесь важно понимать следующую особенность. Лента у пользователя в Инстаграм формируется на основании его личных предпочтений. То есть, на первое место выходят не те посты, что свежее, а те, что потенциально интереснее для пользователя.

Именно по этой причине так важны регулярность выкладывания новых постов и общение с аудиторией.

Нужен ли собственный канал на Youtube для успешного продвижения?

Если Ваш клип не претендует на вирусность (а сегодня вирусными видео становится лишь бессмысленный идиотизм на подобие «Chick Chick» от Wang Rong Rollin или отечественная «SKIBIDI» от LittleBig), то на новом канале видео гарантировано останется незаметным для подавляющего большинства аудитории.

На начальных этапах развития рекомендуем обратить внимание на каналы крупных музыкальных сообществ. Публикация на них будет платной. Более того, вся монетизация с видео также пойдёт в карман владельцев канала комъюнити.

Зато исполнитель сможет презентовать свою работу широкой аудитории и начать набор собственной фанатской базы.

В видео сравнивается Youtube и Instagram для комплексного продвижения контента: