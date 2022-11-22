Проблемы с газонными личинками? Некоторые распространенные вредители газонов и как с ними бороться

Некоторые личинки могут нанести огромный ущерб и уничтожить целые газоны. О том, как эффективно бороться с личинками жуков, читайте в этой статье.

Личинки поедают корни травы, отчего она погибает.

Личинки многих видов жуков являются вредителями газона. К ним также относят личинок майского западного хруща ( Melolontha melolontha ), июньского хруща( Amphimallon solstitiale ) и садового хрущика ( Phyllopertha horticola ). Все три принадлежат к семейству жуков-скарабеев (Scarabaeidae) и могут нанести большой ущерб домашним газонам.

Однако среди личинок этого семейства жуков есть и полезные насекомые, некоторые из которых даже официально охраняются. Мы расскажем, как распознать вредителей среди личинок и как от них избавиться.

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Выявление личинок

Важно, чтобы вы сначала правильно определили вредных личинок. Каждый вид имеет отличительные характеристики, которые делают возможной идентификацию. Следующее руководство поможет вам правильно определить непрошенных гостей в вашем саду и отличить их от полезных насекомых, которых следует держать в неприкосновенности.

Характеристики вредных личинок

Майский западный хрущ

Его личинка вырастает до 4 см в длину. Его ожидаемая продолжительность жизни составляет в среднем от трех до четырех лет. Личинка имеет относительно равномерную форму по всему телу и слегка желтоватую окраску. В зависимости от стадии развития этот цвет может немного темнеть (в коричневатую сторону). Она характеризуется сильными челюстями (ротовыми частями) и парами ног в передней половине тела.

Июньский хрущ

Личинки июньского хруща очень похожи на личинки майского западного хруща, только немного меньше. Кому-то они могут показаться неотличимыми друг от друга. Так называемый «тест движения» также должен помочь нетренированному глазу отличить личинок двух видов. Если личинку положить на спину на гладкую поверхность (например, на мостовую), то по тому, как двигается личинка, можно определить, какой это вид. Предполагается, что личинка майского западного хруща скручивается боком в изогнутом положении. Личинки июньского хруща, напротив, должны потянуться, а затем попытаться ползти.

Садовый хрущик

Личинки этого жука не имеют такой однородной формы, как у майского и июньского хрущей. В то время как они довольно узкие в передней части тела, их задняя часть тела становится толще с увеличением длины. Они ярко-белого цвета, но иногда имеют сероватые оттенки. Их ротовой аппарат и ноги кажутся довольно маленькими, но они тем сильнее. В тесте на движение личинка садового хрущика бросается в глаза из-за его движений, подобных гусеницам.

Коричневые пятна на газоне могут быть вызваны голодными личинками.

Внимание: важно, чтобы вы идентифицировали своих личинок, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Личинки также могут быть личинками европейского жука-носорога ( Oryctes nasicornis ). Это полезное насекомое и фактически охраняемый вид.

Симптомы поражения

Наиболее очевидным признаком заражения личинками является обширное отмирание газона. Примечание: мертвые участки газона, конечно же, могут иметь и другие причины, поэтому вам следует искать дополнительные доказательства. Просто выкопайте небольшую часть мертвой лужайки и обыщите раскопанное место в поисках личинок.

Личинки перемещаются на несколько сантиметров под землю и питаются гниющими, а также свежими растительными материалами. Например, может случиться так, что при сильном заражении повреждаются целые травяные дернины. Остается коричневая сухая область.

Успешная борьба с личинками на газоне

Вспышки личинок можно хорошо предотвратить с помощью посадочных дисков. Посадочные диски представляют собой почвопокровные, чаще всего круглые пластиковые пластины, которые свободно лежат в земле.

Просто посадите их ниже почвопокровных растений. Самый действенный способ — популяризировать среду обитания естественных хищников личинок в собственном саду. Уютный и несколько неухоженный уголок в саду привлекает ежей и птиц, которые потом охотно позаботятся о личиночной чуме.

Ограничьте присутствие личинок небольшим участком на газоне.

Борьба с личинками с нематодами

Однако в случае острой инвазии упомянутые выше методы не очень помогают. Нематоды являются наиболее эффективным методом уничтожения личинок.

Нематоды — крошечные полезные организмы, которые паразитируют и убивают личинок жуков. Но будьте осторожны: маленьких помощников можно эффективно использовать только на молодых личиночных стадиях личинок. В более поздних фазах жизни жука эффективность нематод резко падает.

Кроме того, необходимо позаботиться о выборе правильного вида нематод, чтобы этот метод действительно работал. Популяции нематод Heterorhabditis и Steinernema оказались эффективной смесью. Также следует учитывать, что условия окружающей среды являются оптимальными для использования нематод. В любом случае температура должна быть выше 12 °C и не должно быть слишком влажно.

Микроскопически маленькие нематоды доступны в специализированных магазинах с большим ассортиментом и распространяются с помощью воды в банке. Нематоды размножаются в почве, нападают на личинок и в результате убивают их.