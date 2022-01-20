Как делается расчет освещения в помещении по нормам

Интенсивность и количество освещения в жилых и административных помещениях регламентируются стандартами и строительными нормами исходя из санитарных нормативов, требований комфорта и эргономики, и правил пожарной безопасности.

Схема размещения, расчет вида и мощности источников освещения входит в состав проекта на строительство или ремонт объекта, и осуществляется специализированной организацией в соответствии с методиками из этих снип и ГОСТ. Такие расчеты выполняют опытные специалисты с учетом местных условий и тенденций обеспечения рынка современными светотехническими изделиями. Заказать услугу расчета освещения можно на сайте.

Содержание расчета освещенности

Расчет нужен как для соблюдения установленных норм, так и для рационального использования ресурсов.

При недостаточной освещенности нарушается самочувствие и здоровье жильцов или работников, а при избыточной освещенности расходуются лишние ресурсы.

Расчет освещенности в жилом помещении собственник может осуществить собственными силами под свою ответственность, но для административных, производственных и общественных помещений освещенность должна рассчитываться специальными организациями.

Факторы, которые влияют на расчет освещенности – площадь помещений, высоты потолков, вид отделки и наличие зеркал. Учитываются места размещения световых приборов и высота, угол падения светового потока.

Уровень освещения с потолка обычно больше, чем со стены.

Принимается в расчет уровень насыщения пылью, газами и парами, а также пожарная и взрывная опасность. Рассчитывается освещение дополнительной мощности, если на рабочих местах требуется повышенная зрительная концентрация.

Характеристики освещенности

При расчетах определяют пять параметров:

Световой поток Ф, измеряемый в люменах Лм. Характеризуется как зрительное ощущение яркости. Различают прямой, отраженный и рассеянный поток.

Сила света I, измеряется в канделах Кд и свечах. Характеризуется интенсивностью или плотностью светового потока Ф на приведенный угол направленности в стерадианах.

Яркость L считается в канделах на метр квадратный Кд/м2 и нитах нт, и показывает силу света на единице площади.

Освещенность Е, измеряемая в люксах Лк. Определяется мощностью светового потока на единице площади Е=Ф/S или силой света на квадрате расстояния Е= I/l 2, если поток света перпендикулярный.

Световая температура К в Кельвинах.

Световая отдача Н, которая измеряется в люменах на Ватт лм/Вт.

Нормативная освещенность, соблюдаемая для отдельных видов помещений в квартире, в Люксах на 1м2: