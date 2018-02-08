Доставка груза с использованием оптимального вида транспорта

Обязательным составляющим экономики любого государства является транспортировка грузов на большие расстояния. На сегодняшний день перевозку осуществляют с помощью грузовых автомобилей, поездов, воздушных транспортов, морских и речных судов.
Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются механическим способом. Ручной труд используется редко. Благодаря такому подходу и использованию контейнеров сроки оказания услуг сводятся до минимума.
Что предлагают логистические компании
Основное направление таких организаций – транспортные, таможенные, экспедиторские услуги. Сотрудники организовывают товарные потоки с минимальными материальными и трудовыми затратами. Клиент получает товар вовремя.
Транспортно-логистические сервисы должны оказывать комплекс мероприятий: бесперебойное комплектование, распределение, оформление, хранение, сопровождение, подбор и перевозку необходимым транспортом или несколькими видами.
Например, логистическая компания tlgcom.ru уделяет особое внимание развитию службы по доставке и сопровождению грузов.
Что получает клиент
Большинство подобных организаций ввиду высокой конкуренции старается обеспечить заказчика необходимыми условиями:
- правильное оформление документов без водных камней;
- возможность отслеживания груза;
- круглосуточная техническая поддержка;
- удобные формы оплаты;
- низкие цены;
- доставка осуществляется в кротчайшие сроки;
- получение багажа в идеальном состоянии;
- бесплатная доставка по определенному адресу.
В компаниях функционируют экспедиторские службы, контролирующие организацию и процесс оформления, комплектацию и доставку груза.
Все условия созданы для клиентов с учетом индивидуальных потребностей. Каждый заказчик после оказания услуги остается довольным соблюдением сроков, условиям гарантии перевозок, сохранности товаров.
Также логистические компании включают в комплекс оказываемых услуг документальное и финансовое сопровождение.
Как выбрать компанию
Клиент при выборе логистического сервиса должен обратить внимание на наличие необходимого автопарка, возможность складского хранения грузов, возможность практиковать грузоперевозки с различными видами транспортов, документацию, гарантию, сертификацию, стоимость, возможность контроля за процессом перевозки.
Всеми перечисленными критериями обладает транспортно-экспедиторская компания TLGroup, которая доставит ваш груз с помощью наиболее удобного и выгодного транспорта.
Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами по переезду.