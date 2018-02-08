Доставка груза с использованием оптимального вида транспорта

Обязательным составляющим экономики любого государства является транспортировка грузов на большие расстояния. На сегодняшний день перевозку осуществляют с помощью грузовых автомобилей, поездов, воздушных транспортов, морских и речных судов.

Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются механическим способом. Ручной труд используется редко. Благодаря такому подходу и использованию контейнеров сроки оказания услуг сводятся до минимума.

Что предлагают логистические компании

Основное направление таких организаций – транспортные, таможенные, экспедиторские услуги. Сотрудники организовывают товарные потоки с минимальными материальными и трудовыми затратами. Клиент получает товар вовремя.

Транспортно-логистические сервисы должны оказывать комплекс мероприятий: бесперебойное комплектование, распределение, оформление, хранение, сопровождение, подбор и перевозку необходимым транспортом или несколькими видами.

Например, логистическая компания tlgcom.ru уделяет особое внимание развитию службы по доставке и сопровождению грузов.

Что получает клиент

Большинство подобных организаций ввиду высокой конкуренции старается обеспечить заказчика необходимыми условиями:

правильное оформление документов без водных камней;

возможность отслеживания груза;

круглосуточная техническая поддержка;

удобные формы оплаты;

низкие цены;

доставка осуществляется в кротчайшие сроки;

получение багажа в идеальном состоянии;

бесплатная доставка по определенному адресу.

В компаниях функционируют экспедиторские службы, контролирующие организацию и процесс оформления, комплектацию и доставку груза.

Все условия созданы для клиентов с учетом индивидуальных потребностей. Каждый заказчик после оказания услуги остается довольным соблюдением сроков, условиям гарантии перевозок, сохранности товаров.

Также логистические компании включают в комплекс оказываемых услуг документальное и финансовое сопровождение.

Как выбрать компанию

Клиент при выборе логистического сервиса должен обратить внимание на наличие необходимого автопарка, возможность складского хранения грузов, возможность практиковать грузоперевозки с различными видами транспортов, документацию, гарантию, сертификацию, стоимость, возможность контроля за процессом перевозки.

Всеми перечисленными критериями обладает транспортно-экспедиторская компания TLGroup, которая доставит ваш груз с помощью наиболее удобного и выгодного транспорта.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами по переезду.