Как делается печать проектов и чертежей в типографии

Чертежи строительных проектов и архитектурные проекты, которые сейчас разрабатываются в электронном виде с помощью автоматизированных программ в строительных и архитектурных проектных организациях или бюро, необходимо прилагать к проектной документации в бумажном виде на носителях большого формата от А0 до А4.

Печать проектов и чертежей на больших форматах в высоком качестве с глубокой деталировкой требует наличия современного и громоздкого оборудования, которым обладает типография eph1.ru.

Особенности печати проектов и чертежей

Необходимость в такой печати возникает у строителей и архитекторов, дизайнеров, инвентарных бюро и землеустроителей, различных плановых и муниципальных организаций.

Такие оттиски имеют большую степень важности. В них отражается масса мелких деталей с текстами, требующих высокого качества передачи изображения на бумажный носитель с сохранением всех деталей.

Для переноса изображения с мелкими деталями на большие форматы необходимо оборудование соответствующего качества. Оборудование с высокой степенью разрешения в изображении и точной качественной его передачей на носитель.

Такими возможностями обладает современная типография с высокотехнологичным оборудованием. Этому способствует профессиональная специальная подготовка сотрудников для обслуживания такого оборудования.

Эффективные технологии современного специального оборудования позволяют сочетать высокое качество передачи изображения при массовой печати с разумными ценами.

Печать чертежей и проектов

Печать может осуществляться на плотную качественную бумагу, как с матовой, так и глянцевой поверхностью.

Чаще всего для возможности длительной работы и хранения распечатанных документов без потери качества изображения выполняется ламинация бумажных листов.

Такие носители не истираются на поверхности изображения, и особенно на изгибах при складывании большого формата.

При работе с чертежами и проектами оборудование позволяет править их макеты в электронном виде, корректировать и готовить к печати файлы проектов с высоким разрешением.

После печати производится обрезка, брошюровка и переплет пакета проектных документов, их профессиональная раскладка и упаковка.

В рамках такой широкоформатной печати проводятся также параллельные работы по распечатке фотообоев, афиш, плакатов и пресс-релизов.