Как делается печать на ежедневниках

Ежедневник является предметом обихода практически любого занятого человека — в нем находится информация о запланированных встречах, переговорах, список дел и иные важные заметки владельца.

Подчеркнуть статус компании, либо выделить логотип предприятия, тем самым обеспечить постоянное внимание можно, разместив его изображение на ежедневниках. Качественно выполнить печать на ежедневниках могут специалисты компании https://linprint.ru/services/pechat-na-ezhednevnikah.html.

Ежедневник как подарочный или сувенирный продукт

По практическому назначению ежедневники используются как толстая тетрадь для заметок. Частое использование бумажного органайзера позволяет использовать плоскость его обложки в качестве рекламной.

Знак внимания партнеру и компаньону, вместе с тем напоминание о сотрудничестве и реклама для потенциальных клиентов — вот какова цель нанесения логотипа компании на ежедневники и подарочную продукцию.

Как выполняется печать на ежедневниках?

Для начала стоит отметить, что печать выполняется непосредственно на обложке ежедневника. В зависимости от его материала, а также сложности рисунка, выбирается соответствующая технология нанесения изображения.

Срочность выполнения заказа и его объем также в некоторой степени определяют, каким методом будет выполнен тираж.

Как правило, компании, специализирующиеся на выполнении логотипов на ежедневниках, также предлагают исходный продукт. Характеристики и дизайн бумажного органайзера выбирается по личному предпочтению.

Метод шелкографии

Печать по принципу трафаретного нанесения красящих составов, отличается хорошими свойствами цветопередачи на глянцевых (гладких) поверхностях.

Результат печати имеет насыщенный колер и рельефную структуру. Актуально применение шелкографии для несложных логотипов с одно и двухцветным изображением.

Ультрафиолетовая печать

Высокоточное оборудование и качественные чернила позволяют получить хороший рисунок, с устойчивостью к внешним проявлениям (незначительное трение, яркий свет). Для данного метода отсутствуют ограничения по сложности наносимого логотипа (знака).

Тиснение фольгой

При тиснении фольгой применяется воздействие высокой температуры, что обеспечивает прочное соединение листа с поверхностью ежедневника. Так выполняется оттиск с металлическим слоем. Возможно использование фольги разного цвета.

Блинтовое тиснение

Метод еще называется слепым тиснением. Техника подразумевает применение давления клише на поверхность, после чего получается рельефный оттиск.