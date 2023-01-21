Как делается обработка стеклотекстолитов
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Как делается обработка стеклотекстолитов

21 января 2023

В современных устройствах и агрегатах очень часто применяются отдельные элементы или детали, изготовленные из синтетических материалов.

Они обладают достаточной прочностью, но имеют меньшую массу, что позволяет облегчить всё устройство. К таким материалам относится стеклотекстолит.

Он, как и другие прочные материалы может подвергаться различным видам механической обработки.

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Виды стеклотекстолита и изделий из него

Изделия из текстолита подразделяются по следующим показателям и характеристикам:

  • Способу производства. Различают односторонний или двухсторонний.
  • Геометрической форме. Он может быть в форме пластин, стержней или трубок.
  • Размерам. Например, длине, ширине толщине пластины. Для стержня важным параметром является диаметр.
  • Марке материала.
  • Наличию нанесённой медной пластины (так называемый фольгированный стеклотекстолит). Такая пластина (фольга) наносится с одной стороны или с обеих. Данный стеклотекстолит используется при изготовлении печатных плат.
  • Области применения.
  • Стоимости.
  • Компании производителя.

Изготовление деталей по чертежам и обработка стеклотекстолитов и композитов выполняется компанией elmatec.ru.

Способы обработки

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Для изготовления необходимых деталей из стеклотекстолита применяют следующие способы обработки:

  • Разрезание или распиливание. Резка таких пластиков может осуществляться известными способами, например, с помощью циркулярных или ленточных пил. Пластины толщиной до 3 мм могут быть разрезаны с помощью гильотины.
  • Обтачивание. Обработка краёв после резки или отпиливания производится при помощи стандартного абразивного инструмента.
  • Сверление. Для изготовления отверстий различного диаметра могут применяться винтовые свёрла. При небольших диаметрах допускается использование перьевых свёрл.
  • Строгание. В отдельных случаях допускается данный вид обработки на специальных станках.
  • Фрезерование. Оно производится при изготовлении деталей сложной формы ил стеклотекстолита с высокой прочностью, например, при производстве шестерёнок

Важной характеристикой при выборе режущего инструмента и способе обработки считается плотность стеклотекстолита и наличию на его поверхности дополнительного слоя, например металлической фольги.

Также важным условием, которое должно учитываться при обработке таких материалов является низкая теплопроводность, что приводит к быстрому нагреву верхнего слоя материала, поэтому необходимо соблюдать температурный режим при резании и сверлении.



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