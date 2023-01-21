Как делается обработка стеклотекстолитов

В современных устройствах и агрегатах очень часто применяются отдельные элементы или детали, изготовленные из синтетических материалов.
Они обладают достаточной прочностью, но имеют меньшую массу, что позволяет облегчить всё устройство. К таким материалам относится стеклотекстолит.
Он, как и другие прочные материалы может подвергаться различным видам механической обработки.
Виды стеклотекстолита и изделий из него
Изделия из текстолита подразделяются по следующим показателям и характеристикам:
- Способу производства. Различают односторонний или двухсторонний.
- Геометрической форме. Он может быть в форме пластин, стержней или трубок.
- Размерам. Например, длине, ширине толщине пластины. Для стержня важным параметром является диаметр.
- Марке материала.
- Наличию нанесённой медной пластины (так называемый фольгированный стеклотекстолит). Такая пластина (фольга) наносится с одной стороны или с обеих. Данный стеклотекстолит используется при изготовлении печатных плат.
- Области применения.
- Стоимости.
- Компании производителя.
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Способы обработки
Для изготовления необходимых деталей из стеклотекстолита применяют следующие способы обработки:
- Разрезание или распиливание. Резка таких пластиков может осуществляться известными способами, например, с помощью циркулярных или ленточных пил. Пластины толщиной до 3 мм могут быть разрезаны с помощью гильотины.
- Обтачивание. Обработка краёв после резки или отпиливания производится при помощи стандартного абразивного инструмента.
- Сверление. Для изготовления отверстий различного диаметра могут применяться винтовые свёрла. При небольших диаметрах допускается использование перьевых свёрл.
- Строгание. В отдельных случаях допускается данный вид обработки на специальных станках.
- Фрезерование. Оно производится при изготовлении деталей сложной формы ил стеклотекстолита с высокой прочностью, например, при производстве шестерёнок
Важной характеристикой при выборе режущего инструмента и способе обработки считается плотность стеклотекстолита и наличию на его поверхности дополнительного слоя, например металлической фольги.
Также важным условием, которое должно учитываться при обработке таких материалов является низкая теплопроводность, что приводит к быстрому нагреву верхнего слоя материала, поэтому необходимо соблюдать температурный режим при резании и сверлении.