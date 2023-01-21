Как делается обработка стеклотекстолитов

В современных устройствах и агрегатах очень часто применяются отдельные элементы или детали, изготовленные из синтетических материалов.

Они обладают достаточной прочностью, но имеют меньшую массу, что позволяет облегчить всё устройство. К таким материалам относится стеклотекстолит.

Он, как и другие прочные материалы может подвергаться различным видам механической обработки.

Виды стеклотекстолита и изделий из него

Изделия из текстолита подразделяются по следующим показателям и характеристикам:

Способу производства. Различают односторонний или двухсторонний.

Геометрической форме. Он может быть в форме пластин, стержней или трубок.

Размерам. Например, длине, ширине толщине пластины. Для стержня важным параметром является диаметр.

Марке материала.

Наличию нанесённой медной пластины (так называемый фольгированный стеклотекстолит). Такая пластина (фольга) наносится с одной стороны или с обеих. Данный стеклотекстолит используется при изготовлении печатных плат.

Области применения.

Стоимости.

Компании производителя.

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Способы обработки

Для изготовления необходимых деталей из стеклотекстолита применяют следующие способы обработки:

Разрезание или распиливание. Резка таких пластиков может осуществляться известными способами, например, с помощью циркулярных или ленточных пил. Пластины толщиной до 3 мм могут быть разрезаны с помощью гильотины.

Обтачивание. Обработка краёв после резки или отпиливания производится при помощи стандартного абразивного инструмента.

Сверление. Для изготовления отверстий различного диаметра могут применяться винтовые свёрла. При небольших диаметрах допускается использование перьевых свёрл.

Строгание. В отдельных случаях допускается данный вид обработки на специальных станках.

Фрезерование. Оно производится при изготовлении деталей сложной формы ил стеклотекстолита с высокой прочностью, например, при производстве шестерёнок

Важной характеристикой при выборе режущего инструмента и способе обработки считается плотность стеклотекстолита и наличию на его поверхности дополнительного слоя, например металлической фольги.

Также важным условием, которое должно учитываться при обработке таких материалов является низкая теплопроводность, что приводит к быстрому нагреву верхнего слоя материала, поэтому необходимо соблюдать температурный режим при резании и сверлении.