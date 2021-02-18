Виды ежедневников под нанесение логотипа и как выбрать
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Виды ежедневников под нанесение логотипа и как выбрать

18 февраля 2021

Ежедневники – отличный вариант корпоративной сувенирной продукции, на которую можно нанести название или логотип компании. Их дарят своим сотрудникам в качестве презента на какие-то общие и профессиональные праздники.

Ежедневники можно подарить клиентам, использовать для раздачи во время промо-акций. Вещь полезная и нужная практически каждому человеку, независимо от того, чем он занимается, и какой образ жизни ведет. Практически все планируют свой день, дела, составляют списки, делают какие-то пометки и заметки.

И ежедневник прекрасно для этих целей подойдет. Поэтому, путь это немного дороже, чем печать листовок и флаеров, но для рекламы и продвижения более эффективно. На выгодных условиях ежедневники с нанесением логотипа можно заказать на сайте компании gitwell.ru.

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Виды ежедневников для нанесения логотипа

Вариантов много. Все зависит от того, какая именно технология нанесения логотипа будет использоваться, какой бюджет и себестоимость одной единицы сувенирной продукции.

В зависимости от этого подбираются подходящие варианты. Это может быть:

  • Простой блокнот
  • Бизнес-блокнот
  • Ежедневник датированный
  • Ежедневник недатированный
  • Планинг датированный и не только.

Что касается материалов, из которых изготовлена обложка, это может быть:

  • Бумага
  • Натуральная кожа
  • Металл
  • Покрытие софт-тач
  • Полиэстер
  • Полиуретан
  • Пластик
  • Картон
  • Искусственная кожа
  • Картон и не только.

Формат, количество страниц, цвет и материал, из которого изготовлена обложка ежедневника, сильно влияют на итоговую стоимость.

Какой способ нанесения логотипа выбрать

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В зависимости от используемого материала, подбирается способ нанесения логотипа.

Это могут быть такие технологии, как:

  • Лазерная гравировка
  • Тиснение
  • УФ-печать
  • Трафаретная печать
  • Шелкография
  • Шильд-спектрум
  • Металлостикер
  • Тампопечать и не только.

Технология нанесения также влияет на итоговую стоимость одной единицы.

Поэтому, в зависимости от того, какой бюджет у заказчика и для чего именно ему требуются ежедневники и блокноты с логотипом, он может подобрать подходящий размер, материал, вид нанесения логотипа.

Если получателями будут ВИП-клиенты, лучше заказать партию качественных, солидных ежедневников с переплетом из натуральной кожи. Для промо-акций подойдут недорогие бумажные модели. Чем больше объем заказа. Тем ниже стоимость 1 единицы. Главное, доверить нанесение логотипа проверенной компании, чтобы качество было на высоте.



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