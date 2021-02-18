Виды ежедневников под нанесение логотипа и как выбрать

Ежедневники – отличный вариант корпоративной сувенирной продукции, на которую можно нанести название или логотип компании. Их дарят своим сотрудникам в качестве презента на какие-то общие и профессиональные праздники.
Ежедневники можно подарить клиентам, использовать для раздачи во время промо-акций. Вещь полезная и нужная практически каждому человеку, независимо от того, чем он занимается, и какой образ жизни ведет. Практически все планируют свой день, дела, составляют списки, делают какие-то пометки и заметки.
И ежедневник прекрасно для этих целей подойдет. Поэтому, путь это немного дороже, чем печать листовок и флаеров, но для рекламы и продвижения более эффективно. На выгодных условиях ежедневники с нанесением логотипа можно заказать на сайте компании gitwell.ru.
Виды ежедневников для нанесения логотипа
Вариантов много. Все зависит от того, какая именно технология нанесения логотипа будет использоваться, какой бюджет и себестоимость одной единицы сувенирной продукции.
В зависимости от этого подбираются подходящие варианты. Это может быть:
- Простой блокнот
- Бизнес-блокнот
- Ежедневник датированный
- Ежедневник недатированный
- Планинг датированный и не только.
Что касается материалов, из которых изготовлена обложка, это может быть:
- Бумага
- Натуральная кожа
- Металл
- Покрытие софт-тач
- Полиэстер
- Полиуретан
- Пластик
- Картон
- Искусственная кожа
- Картон и не только.
Формат, количество страниц, цвет и материал, из которого изготовлена обложка ежедневника, сильно влияют на итоговую стоимость.
Какой способ нанесения логотипа выбрать
В зависимости от используемого материала, подбирается способ нанесения логотипа.
Это могут быть такие технологии, как:
- Лазерная гравировка
- Тиснение
- УФ-печать
- Трафаретная печать
- Шелкография
- Шильд-спектрум
- Металлостикер
- Тампопечать и не только.
Технология нанесения также влияет на итоговую стоимость одной единицы.
Поэтому, в зависимости от того, какой бюджет у заказчика и для чего именно ему требуются ежедневники и блокноты с логотипом, он может подобрать подходящий размер, материал, вид нанесения логотипа.
Если получателями будут ВИП-клиенты, лучше заказать партию качественных, солидных ежедневников с переплетом из натуральной кожи. Для промо-акций подойдут недорогие бумажные модели. Чем больше объем заказа. Тем ниже стоимость 1 единицы. Главное, доверить нанесение логотипа проверенной компании, чтобы качество было на высоте.