Как делается монтаж вентиляционных систем
да придет идея думающему

Как делается монтаж вентиляционных систем

26 февраля 2021

Вентиляционная система в зданиях – обязательная конструкция. Благодаря ей осуществляется воздухообмен в помещениях. Существует несколько разновидностей вентиляционных систем, монтаж каждой производится по определенной технологии. Качественный монтаж вентиляційних систем в Украине выполняет компания Ярта.

w2hv0j2k

Вентиляция для жилых домов и зданий

По конструкции вентиляционная система бывает канальной и безканальной.

Первый вариант устанавливается во всех промышленных, административных зданиях, торгово-развлектальных комплексах, спортивных сооружениях, супермаркетах. Основных конструкционным элементом являются каналы, по которым удаляется загрязненный воздух и поступает свежий уличный.

В многоквартирных домах принято использовать безканальную вентиляцию, в которой воздухообмен происходит посредством стеновых приточных клапанов.

Канальная вентиляционная система

Монтаж этого типа вентиляции осуществляется в несколько этапов:

  • Создание проекта. Это позволяет рассчитать мощность вентиляционной системы в зависимости от количества людей в здании, его общей площади, других факторов. Повышенные требования предъявляются к вентиляции медицинских учреждений, так как важным моментов является необходимости поставки хорошо очищенного воздуха.
  • Определяется эффективность вентиляционной системы с учетом предполагаемых капиталовложений;
  • На основе технического задания создается схема вентиляции, учитывающая траекторию воздушных потоков с учетом мест расположения воздуховодов, вентиляционного оборудования.
  • Производится монтаж вентиляционной системы.

gictfci4

Ко всем элементам вентиляции должен быть обеспечен свободный доступ. Это необходимо для того, чтобы специалисты могли быстро и качественно выполнить ее ремонт в случае выхода из строя одного или нескольких элементов, для замены вентиляционного оборудования, элементов очистки воздуха.

При проведении расчетов вентиляционной системы необходимо учитывать затраты на ее обслуживание и ремонт. Канальные вентиляции – системы принудительного воздухообмена, в которых воздух нагнетается и удаляется с помощью вентиляторов, другого оборудования.

Для поддержания их постоянно в рабочем состоянии потребуется тратить определенные суммы денег, поэтому эти расходы должны обязательно учитываться при расчете вентиляции. Монтаж вентиляционной системы осуществляется до проведения отделочных работ.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Александр: Брал для программы SocialKit ( они же их и рекомендуют). Такого говна я не ожидал. При чеке прокси...
  • taliy: Krasaw4iki poputnogo vetra i tihoy volnu vam pervoOtkruvateljm3000im Magelanam tak skazatь
  • гось: Можно изготовить брезент ПЭТ – БрЭзент.
  • Su: Фотодженикаой пользуюсь давно, есть смысл.
  • Анна: Отличная статья, очень интересная! Мы в типографии https://spektrpress.by/ печатаем этикетки для любого вида...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика