Как делается монтаж вентиляционных систем

Вентиляционная система в зданиях – обязательная конструкция. Благодаря ей осуществляется воздухообмен в помещениях. Существует несколько разновидностей вентиляционных систем, монтаж каждой производится по определенной технологии. Качественный монтаж вентиляційних систем в Украине выполняет компания Ярта.

Вентиляция для жилых домов и зданий

По конструкции вентиляционная система бывает канальной и безканальной.

Первый вариант устанавливается во всех промышленных, административных зданиях, торгово-развлектальных комплексах, спортивных сооружениях, супермаркетах. Основных конструкционным элементом являются каналы, по которым удаляется загрязненный воздух и поступает свежий уличный.

В многоквартирных домах принято использовать безканальную вентиляцию, в которой воздухообмен происходит посредством стеновых приточных клапанов.

Канальная вентиляционная система

Монтаж этого типа вентиляции осуществляется в несколько этапов:

Создание проекта. Это позволяет рассчитать мощность вентиляционной системы в зависимости от количества людей в здании, его общей площади, других факторов. Повышенные требования предъявляются к вентиляции медицинских учреждений, так как важным моментов является необходимости поставки хорошо очищенного воздуха.

Определяется эффективность вентиляционной системы с учетом предполагаемых капиталовложений;

На основе технического задания создается схема вентиляции, учитывающая траекторию воздушных потоков с учетом мест расположения воздуховодов, вентиляционного оборудования.

Производится монтаж вентиляционной системы.

Ко всем элементам вентиляции должен быть обеспечен свободный доступ. Это необходимо для того, чтобы специалисты могли быстро и качественно выполнить ее ремонт в случае выхода из строя одного или нескольких элементов, для замены вентиляционного оборудования, элементов очистки воздуха.

При проведении расчетов вентиляционной системы необходимо учитывать затраты на ее обслуживание и ремонт. Канальные вентиляции – системы принудительного воздухообмена, в которых воздух нагнетается и удаляется с помощью вентиляторов, другого оборудования.

Для поддержания их постоянно в рабочем состоянии потребуется тратить определенные суммы денег, поэтому эти расходы должны обязательно учитываться при расчете вентиляции. Монтаж вентиляционной системы осуществляется до проведения отделочных работ.