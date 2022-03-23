Как делается монтаж систем вентиляции промышленных зданий

Правильный профессиональный монтаж систем вентиляции на промышленных объектах обеспечит соблюдение санитарных норм и высокую производительность рабочих процессов, создаст оптимальный микроклимат в помещениях.
Этапы монтажа промышленных вентиляционных систем
Монтаж осуществляется в соответствии с заданием заказчика и проектными расчетами:
- Обследование поэтажных планов здания и помещений и проработка предварительных схем.
- Согласуется эскизная схема с заказчиком, и готовится техническое задание.
- Согласуется смета проекта и работ, заключается договор на проектирование и монтаж промышленной вентиляции.
- Проект системы вентиляции. С учетом характеристик здания выполняются следующие условия и расчеты:
- Требования противопожарных, строительных, санитарных и архитектурных норм. Оценивается надежность и экономическая эффективность.
- Расчеты воздушных потоков, вентиляционной аэродинамики и шумового уровня.
- Расчеты теплового обмена, тепловых потерь и тепловых притоков. Учитываются существующее отопление и кондиционирование.
- Пояснительные записки с чертежами и схемами вентиляции.
- Спецификации необходимого оборудования.
- Установка вентиляционной системы:
- Монтаж оборудования по местам в соответствии с проектными схемами. При необходимости заливаются опорные фундаменты под двигатели и вентиляторы.
- Разводка воздуховодов притока и вытяжки в соответствии с поэтажными планами и межэтажной аксонометрией каналов по всему зданию.
- Прокладывание кабелей связи и силовых. Монтаж аппаратной части и автоматики.
- Работы пусконаладочные. Испытания вентиляционной системы.
Испытания промышленной вентиляционной системы проводятся сначала в полную мощность по всем сетям и каналам.
После этого испытывается отдельно вытяжная и приточная вентиляционная схема. Каждая отдельная схема также испытывается на полной мощности.
В течение всего испытания контролируется уровень работоспособности по всей системе и герметичной общая герметичность каждой схемы.
Выбор монтажной организации
Монтаж небольших вентиляционных систем с малым составом оборудования можно выполнять самостоятельно.
Но монтаж и тем более проектирование сложных систем промышленной вентиляции нужно поручать опытным профессиональным компаниям с квалифицированным персоналом и необходимыми допусками, со знанием и соблюдением строительных и пожарных требований, норм санитарии и стандартов.