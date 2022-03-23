Как делается монтаж систем вентиляции промышленных зданий
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Как делается монтаж систем вентиляции промышленных зданий

23 марта 2022

Правильный профессиональный монтаж систем вентиляции на промышленных объектах обеспечит соблюдение санитарных норм и высокую производительность рабочих процессов, создаст оптимальный микроклимат в помещениях.

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Этапы монтажа промышленных вентиляционных систем

Монтаж осуществляется в соответствии с заданием заказчика и проектными расчетами:

  • Обследование поэтажных планов здания и помещений и проработка предварительных схем.
  • Согласуется эскизная схема с заказчиком, и готовится техническое задание.
  • Согласуется смета проекта и работ, заключается договор на проектирование и монтаж промышленной вентиляции.
  • Проект системы вентиляции. С учетом характеристик здания выполняются следующие условия и расчеты:
  • Требования противопожарных, строительных, санитарных и архитектурных норм. Оценивается надежность и экономическая эффективность.
  • Расчеты воздушных потоков, вентиляционной аэродинамики и шумового уровня.
  • Расчеты теплового обмена, тепловых потерь и тепловых притоков. Учитываются существующее отопление и кондиционирование.
  • Пояснительные записки с чертежами и схемами вентиляции.
  • Спецификации необходимого оборудования.
  • Установка вентиляционной системы:
  • Монтаж оборудования по местам в соответствии с проектными схемами. При необходимости заливаются опорные фундаменты под двигатели и вентиляторы.
  • Разводка воздуховодов притока и вытяжки в соответствии с поэтажными планами и межэтажной аксонометрией каналов по всему зданию.
  • Прокладывание кабелей связи и силовых. Монтаж аппаратной части и автоматики.
  • Работы пусконаладочные. Испытания вентиляционной системы.

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Испытания промышленной вентиляционной системы проводятся сначала в полную мощность по всем сетям и каналам.

После этого испытывается отдельно вытяжная и приточная вентиляционная схема. Каждая отдельная схема также испытывается на полной мощности.

В течение всего испытания контролируется уровень работоспособности по всей системе и герметичной общая герметичность каждой схемы.

Выбор монтажной организации

Монтаж небольших вентиляционных систем с малым составом оборудования можно выполнять самостоятельно.

Но монтаж и тем более проектирование сложных систем промышленной вентиляции нужно поручать опытным профессиональным компаниям с квалифицированным персоналом и необходимыми допусками, со знанием и соблюдением строительных и пожарных требований, норм санитарии и стандартов.



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