Как делается интерьерная фотосъемка

Одним из жанров фотоискусства является интерьерная фотография. Чаще всего она предназначена для дизайнеров, художников-оформителей, консультантов и агентов по недвижимости, строителей для того, чтобы увидеть или показать клиентам, как помещение выглядит внутри. Качественные услуги фотографа можно найти на сайте videophoto.ee.

Некоторые правила интерьерной фотосъемки

Обычно фотографии интерьеров делаются днем.

Лучше если на улице будет солнце, это даст возможность дополнительно подсветить внутреннее пространство. Сделать фото привлекательным поможет и внутренний свет (бра, торшеры) или огонь (камин, свечи). Многое в данном случае зависит от профессионализма фотографа и его умения создавать композиции.

На фотографии не должно быть видно шнуров, различных кабелей, розеток и выключателей. Также нежелательно чтобы в кадр попали телефоны, компьютерная техника, личные вещи.

Подготовкой помещения занимается не только заказчик, но и сам фотограф, ведь в его интересах сделать качественные и привлекательные снимки.

Уборка – это первая необходимость для хорошей интерьерной съемки.

Любая лишняя деталь способна испортить кадр. Перед тем как приступить к работе, следует тщательно проверить расположение всех предметов и убрать лишнее.

Если в кадре есть люди, важно заранее обсудить их одежду. Она должна быть стильной и подходить по цветовой гамме.

Для интерьерной съемки необходим хороший широкоугольный объектив для большего охвата пространства и получения качественных и привлекательных снимков, даже если помещение не очень большое.

Также понадобится штатив, вспышки, синхронизатор.

Детали и акценты

Для съемки кухонного пространства дополнительно используют фрукты, цветы, крупные зеленые растения, вазы.

Все должно выглядеть уютно, красиво и привлекательно. Чем меньше посторонних предметов попадет в кадр, тем лучше. Цветы помогут сделать акцент на декоре. Если в помещении есть телевизор, важно обратить внимание на то, какая передача в данный момент транслируется. Иногда можно заменить изображение на экране при помощи фоторедакторов. При наличии журнального столика, на нем располагают книги или журналы. Также можно поставить небольшую вазочку с цветами и обязательно перед съемкой протереть поверхность, особенно если она прозрачная или зеркальная.

Во время съемки ванной комнаты убираются все ненужные предметы: мыло, мочалки, зубные пасты, щетки, бритвы.

Но и пустым оставлять пространство не рекомендуется. Следует красиво разложить сложенные банные полотенца, поставить аккуратную корзинку для белья, можно разложить на полочках небольшие ракушки или расставить статуэтки.