Как быстро продать квартиру вторичку
да придет идея думающему

Как быстро продать квартиру вторичку

1 октября 2023

Продажа квартиры на рынке вторичной недвижимости может занять совсем немного времени, если серьезно подойти к данному вопросу. Советы экспертов помогут продать квартиру быстро и выгодно.

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Подготовка квартиры к продаже

Главное правило быстрой продажи квартиры вторички – сделать все возможное, чтобы она нравилась потенциальным покупателям.

Вот несколько основных правил:

  • Нужно навести порядок в подъезде. Мрачный подъезд с облупленными расписанными стенами производит на покупателей гнетущее впечатление. Их настрой на покупку недвижимости улетучивается, даже если сама квартира выглядит замечательно. Побелка и покраска стен в подъезде обойдутся совсем недорого. Но это существенно увеличит шансы на быструю продажу квартиры.
  • Желательно освободить квартиру от вещей и мебели еще до прихода потенциальных покупателей. Пустая квартира выглядит светлой и просторной, располагает к покупке. Тогда как захламленная квартира отталкивает, кажется старой и неухоженной, несмотря на отличный ремонт.
  • В квартире должен быть наведен идеальный порядок. Окна, зеркала, сантехника должны сверкать чистотой. Никакой пыли и паутины по углам в помещении быть не должно.
  • Рекомендуется сделать минимальный косметический ремонт. Вкладывать большие средства в данное мероприятие не стоит. У каждого потенциального владельца квартиры свое видение идеального ремонта, и всем не угодить. Нужно лишь убрать очевидные недостатки, способные оттолкнуть покупателей.
  • Рекомендуется сфотографировать квартиру со всех ракурсов, чтобы по фото можно было составить четкое представление о состоянии всех комнат, кухни, санузла, прихожей, балкона.

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Подготовка документов

Чтобы квартира продалась как можно быстрее, важно позаботиться о том, чтобы все необходимые для продажи документы были в порядке.

Вот краткий перечень действий, которые необходимо совершить, чтобы исключить проволочки из-за проблем с документами:

  • Сбор и восстановление оригиналов всех документов, подтверждающих право владения квартирой.
  • Нужно убедиться, что отсутствуют долги за коммунальные платежи, капремонт, а также по налогам.
  • Если квартира является имуществом, нажитым в браке, обязательно нужно подготовить нотариально заверенное согласие второго супруга на продажу жилья.
  • Все прописанные в квартире жильцы должны быть сняты с регистрационного учета.
  • Если в числе собственников квартиры имеются лица, не достигшие возраста совершеннолетия, обязательно необходимо заранее получить согласие на проведение сделки от опеки.



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