Как правильно класть облицовочный кирпич

Облицовка стен кирпичом – задача, требующая опыта и квалификации. Решившись на самостоятельное выполнение такой работы, необходимо изучить технологию и ознакомиться с техниками. При соблюдении правил получится сделать долговечное и визуально приятное глазу покрытие. В широком ассортименте кирпич облицовочный представлен на сайте компании altklinker.ru.
Способы кладки
Различия в кладке определяются способом размещения кирпичей.
Существуют два основных метода:
- Ложковый. Кирпич располагается длинной узкой стороной наружу;
- Тычковый. Кирпич располагается торцевой стороной наружу.
Различные комбинации этих методов позволяют создавать разнообразные варианты кладки для достижения желаемого декоративного эффекта:
- «В полкирпича». В данном случае материал укладываются ложковым способом со смещением каждого следующего ряда в горизонтальном направлении на половину длины;
- Штабельный. Вертикальные швы образуют непрерывную линию;
- Фламандский. В каждом ряду кирпичи чередуются с тычковой и ложковой кладкой;
- Американский. Это чередование рядов с тычковой и ложковой кладкой.
Необходимо учитывать, что штабельная кладка менее устойчива и применяется в основном для создания декоративных элементов.
Порядок выполнения работ
Перед началом работ необходимо подготовить мастерок, строительный уровень, металлический пруток квадратного сечения, шлифовальная машина, молоток, круглый пруток.
Для создания надежной и эстетически приятной конструкции стоит придерживаться определенной последовательности шагов:
- Подготовка поверхности. Основание проверяется на устойчивость и плоскость. Это может быть фундамент или перекрытие;
- Определение расположения. Используется строительный уровень и направляющая рейка для установления горизонтальной плоскости.
- Наносятся метки, определяющие положение кладки;
- Смешивание раствора. Подготавливается раствор с нужными характеристиками. Обычно применяется цементный состав, обеспечивающий хорошую прочность;
- Выкладка начального ряда. Выкладывается первый ряд, начиная с угловых элементов.
- Проверяется его горизонтальность и ровность;
- Монтаж последующих слоев. Монтируются следующие ряды с постоянным контролем горизонтальным уровнем, учитывая смещение швов;
- Заполнение швов.
- После укладки нескольких рядов выполняется заделка швов;
- Проверка вертикали. Применяется отвес и уровень для отслеживания вертикальности стен в процессе работы;
- Завершающая обработка.
- По окончанию кладки очищается поверхность от излишков раствора и выполняется окончательная обработка швов.
Придерживаясь этих рекомендаций и соблюдая правильную последовательность, можно качественно выполнить кладку самостоятельно.