Как правильно класть облицовочный кирпич

Облицовка стен кирпичом – задача, требующая опыта и квалификации. Решившись на самостоятельное выполнение такой работы, необходимо изучить технологию и ознакомиться с техниками. При соблюдении правил получится сделать долговечное и визуально приятное глазу покрытие. В широком ассортименте кирпич облицовочный представлен на сайте компании altklinker.ru.

Способы кладки

Различия в кладке определяются способом размещения кирпичей.

Существуют два основных метода:

Ложковый. Кирпич располагается длинной узкой стороной наружу;

Тычковый. Кирпич располагается торцевой стороной наружу.

Различные комбинации этих методов позволяют создавать разнообразные варианты кладки для достижения желаемого декоративного эффекта:

«В полкирпича». В данном случае материал укладываются ложковым способом со смещением каждого следующего ряда в горизонтальном направлении на половину длины;

Штабельный. Вертикальные швы образуют непрерывную линию;

Фламандский. В каждом ряду кирпичи чередуются с тычковой и ложковой кладкой;

Американский. Это чередование рядов с тычковой и ложковой кладкой.

Необходимо учитывать, что штабельная кладка менее устойчива и применяется в основном для создания декоративных элементов.

Порядок выполнения работ

Перед началом работ необходимо подготовить мастерок, строительный уровень, металлический пруток квадратного сечения, шлифовальная машина, молоток, круглый пруток.

Для создания надежной и эстетически приятной конструкции стоит придерживаться определенной последовательности шагов:

Подготовка поверхности. Основание проверяется на устойчивость и плоскость. Это может быть фундамент или перекрытие;

Определение расположения. Используется строительный уровень и направляющая рейка для установления горизонтальной плоскости.

Наносятся метки, определяющие положение кладки;

Смешивание раствора. Подготавливается раствор с нужными характеристиками. Обычно применяется цементный состав, обеспечивающий хорошую прочность;

Выкладка начального ряда. Выкладывается первый ряд, начиная с угловых элементов.

Проверяется его горизонтальность и ровность;

Монтаж последующих слоев. Монтируются следующие ряды с постоянным контролем горизонтальным уровнем, учитывая смещение швов;

Заполнение швов.

После укладки нескольких рядов выполняется заделка швов;

Проверка вертикали. Применяется отвес и уровень для отслеживания вертикальности стен в процессе работы;

Завершающая обработка.

По окончанию кладки очищается поверхность от излишков раствора и выполняется окончательная обработка швов.

Придерживаясь этих рекомендаций и соблюдая правильную последовательность, можно качественно выполнить кладку самостоятельно.